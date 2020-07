Fiat Chrysler leader delle vendite in America Latina nel secondo trimestre del 2020

Arrivano ottime notizie per Fiat Chrysler dal Sud America. Il gruppo italo americano è infatti il leader nelle vendite di auto del continente latino americano nel secondo trimestre del 2020. In un trimestre fortemente influenzato dalla crisi sanitaria della pandemia di coronavirus FCA ha ottenuto il 15,9 per cento delle vendite complessive di auto in Sud America. L’azienda del Presidente John Elkann e dell’amministratore delegato Mike Manley è risultata essere leader delle vendite di veicoli in Brasile e seconda in Argentina, i due mercati auto più importanti di tutto il continente.

Fiat Chrysler è leader delle vendite di auto in America Latina nel secondo trimestre del 2020

Il marchio Fiat, con una quota del 14,3%, è aumentato di 0,4 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Il marchio Jeep con il 5,3 per cento è cresciuto dello 0,4 per cento rispetto ad un anno fa. Tra le auto che si sono comportate meglio segnaliamo gli ottimi risultati dei pick up Fiat Strada e Toro e dei SUV Jeep Compass e Renegade. In totale Fiat Chrysler ha venduto 354.900 unità in America Latina nel secondo trimestre del 2020. Con oltre 230.500 veicoli, il Brasile si è confermato come il primo mercato per FCA nel continente.

