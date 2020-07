Alfa Romeo GTV: c’è ancora una speranza?

Avevano suscitato grandi aspettative nei confronti dei numerosi fan del Biscione, le notizie relative all’arrivo sul mercato di un’Alfa Romeo GTV. La vettura era stata inserita nell’ultimo piano industriale dello storico marchio milanese dell’epoca di Sergio Marchionne. Nel 2019 si è però saputo che questa vettura assieme alla 8C e all’E-SUV era stata cancellata. La notizia ovviamente era stata accolta con grande delusione dagli appassionati di Alfa Romeo che speravano di vedere in strada un simile modello.

Il veicolo sarebbe derivato dalla berlina di segmento D Alfa Romeo Giulia e avrebbe avuto un’aspetto più sportivo da coupè e soprattutto un motore più potente della top di gamma Giulia Quadrifoglio. Si parlava infatti di oltre 600 cavalli e di un motore che sarebbe stato ibrido. Questo modello però per il momento è stato cancellato. Nonostante sia passato più di un anno da quando si è saputo che Alfa Romeo GTV non si sarebbe più fatta, in tanti si domandano se ci siano ancora speranze in futuro di vedere un simile modello nella gamma della casa automobilistica del Biscione.

In realtà forse ci sarebbe ancora una speranza per Alfa Romeo GTV. La vettura del resto potrebbe facilmente derivare dalla berlina Giulia senza troppi cambiamenti, la piattaforma è la stessa e per il motore si potrebbe utilizzare uno dei futuri propulsori ibridi che Fiat Chrysler ha intenzione di lanciare su alcune auto premium come ad esempio Maserati.

Insomma in un futuro piano di Carlos Tavares per il rilancio di Alfa Romeo con l’arrivo di numerosi altri modelli, un simile veicolo magari in edizione limitata potrebbe anche rappresentare una sorta di ciliegina sulla torta. Vedremo quali saranno le future decisioni della dirigenza della casa milanese.

