Jeep Wrangler: un esemplare del 2009 ottiene un motore Hemi V8

Il nuovo Ford Bronco ha l’obiettivo di scontrarsi direttamente con la Jeep Wrangler nel mercato statunitense, il modello che rappresenta da tempo il segmento dei veicoli off-road. La casa automobilistica americana prevede di introdurre in commercio in futuro diversi nuovi modelli ma per ora si sta concentrando sul Gladiator.

In attesa di un possibile annuncio ufficiale di un’opzione con motore Hemi V8 da 6.4 litri, in questo articolo vi parliamo di una speciale Wrangler 2009 che rappresenta perfettamente ciò che talento e denaro possono fare insieme.

Jeep Wrangler: uno speciale esemplare del 2009 ora nasconde sotto il cofano un Hemi V8

Si tratta più nello specifico di un Rubicon che di serie veniva fornito con un motore V6 da 3.8 litri capace di sviluppare poco più di 200 CV. Tale propulsore non è stato abbastanza per qualcuno che ha deciso di rimuoverlo ed installare al suo posto un Hemi V8 da 6.1 litri molto più potente in quanto riesce ad erogare oltre 400 CV, più del doppio della potenza proposta dal motore originale.

Il progetto che ha visto protagonista questa Jeep Wrangler 2009 è stato creato da Cutting Edge 4X4 con sede a Phoenix (in Arizona). Oltre allo scambio del powertrain, il fuoristrada dispone di ammortizzatori Fox Performance, un radiatore in alluminio Ron Davis, un argano per uscire da situazioni di difficoltà e tanto altro ancora.

Tutto questo è stato poggiato su cerchi da 17″ avvolti in pneumatici Toyo Open Country. Il resto di questa Wrangler è rimasto praticamente originale. Esternamente abbiamo un rivestimento in Deep Water Blue Pearl, una roll-bar e uno snorkel. Questa particolare Jeep Wrangler del 2009 è disponibile attualmente in vendita sul sito Web di ClassicCars.com al prezzo di 77.500 dollari (68.407 euro).