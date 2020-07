Modena Motor Gallery: l’edizione 2020 non verrà rinviata

Gli organizzatori della Modena Motor Gallery si stanno preparando per l’ottava edizione del famoso evento che si terrà nell’ultimo weekend di settembre presso ModenaFiere. Nonostante l’emergenza coronavirus, infatti, la kermesse si terrà comunque sabato 26 e domenica 27 settembre. La conferma è stata data nelle scorse ore da Mauro Battaglia, capo di Vision Up.

“Il valore delle regole non scritte sembra appartenere ad un passato che non tornerà. Anche nel motorismo d’epoca, da sempre popolato da appassionati e gentleman driver, in tempi moderni c’è qualcosa che non funziona più come dovrebbe“, ha affermato il responsabile.

Modena Motor Gallery: Mauro Battaglia conferma le date di svolgimento dell’evento

Da precisare che il Modena Motor Gallery 2020 non si contrappone a nessun altro evento simile e/o destinato allo stesso pubblico, seguendo l’accordo non scritto fatto tra gli organizzatori di eventi motoristici d’epoca.

Battaglia ha proseguito dicendo: “L’anno difficile che vive l’economia nazionale dovrebbe consigliare uno spirito di collaborazione tra fiere, organizzatori di eventi e associazioni per la promozione e la tutela dei veicoli storici, puntando ad un’armonizzazione del settore per ‘rimettersi in gara’. Questa sovrapposizione non può essere giustificata dalla paura del ritorno del Coronavirus, per la semplice ragione che nessuno può dire se, dove e quando tornerà“.

Il Modena Motor Gallery, sostiene sempre Mauro Battaglia, non teme il conflitto di date in quanto l’evento si caratterizza per la sua collocazione nella Motor Valley, posto unico per gli autentici appassionati di motori. Infine, Battaglia ha confermato che stanno preparando altre importanti esposizioni e diversi eventi come Le Formula Junior, Omaggio Alfa Romeo e La Strada degli artigiani.