Lancia Delta HF Integrale mostra la potenza del suo motore da oltre 500 CV

Abbiamo avuto modo di parlare più volte della mitica Lancia Delta HF Integrale per i diversi video presenti su YouTube. Dopo aver dominato il Campionato mondiale di rally, la vettura della casa automobilistica torinese oggi mostra tutto il suo potenziale nelle cronoscalate.

Infatti, ci sono diversi esemplari completamente modificati (sia esternamente che meccanicamente) che si sfidano su strada. Nel video pubblicato su YouTube da HillClimb Monsters, ad esempio, possiamo apprezzare le performance della Delta HF Integrale di Markus Schneider.

Lancia Delta HF Integrale: un esemplare completamente modificato corre in Austria

Si tratta di una delle versioni dell’iconica auto da rally italiana che è riuscita a fare un grande passo in avanti in termini di prestazioni nell’ultima stagione. Il motore turbo da 2 litri presente sotto il cofano è in grado di produrre ora circa 515 CV e 600 nm di coppia massima. Se ciò non bastasse, questa Delta Integrale pesa solo 975 kg.

A livello estetico, la vettura dispone di una carrozzeria dipinta in blu con i loghi dei vari sponsor e un design aerodinamico costituito da minigonne laterali, alettone posteriore (posizionato sul lunotto) e nuovi paraurti anteriore e posteriore con prese d’aria e diffusore. Da notare anche la presenza di una gabbia di sicurezza nell’abitacolo spoglio.

Con tutte queste modifiche, ora l’auto a quattro ruote motrici è capace di affrontare senza problemi alcuni dei veicoli più impressionanti sulle colline europee. Il filmato registrato da HillClimb Monsters, che trovate qui sotto, mostra in azione la Lancia Delta HF Integrale a St. Agatha Bergrennen e a Oberhallau Bergrennen.