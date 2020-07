Jeep Gladiator EcoDiesel ora disponibile negli Stati Uniti

La gamma di veicoli diesel di Jeep si sta espandendo con l’ingresso del Jeep Gladiator EcoDiesel 2021. In arrivo presso le concessionarie statunitensi nel terzo trimestre del 2020, il pick-up porterà con sé il nuovo motore EcoDiesel V6 da 3 litri che sviluppa una potenza di 264 CV e 599 nm di coppia massima.

Il propulsore è dotato della tecnologia Stop/Start e promette un eccellente risparmio di carburante e bassi livelli di rumore, vibrazioni e durezza. Accanto all’EcoDiesel troviamo una trasmissione automatica a 8 velocità.

Jeep Gladiator EcoDiesel: la nuova versione dovrebbe partire da circa 40.000 dollari

Il nuovo Gladiator EcoDiesel sarà offerto nelle varianti Sport, Overland e Rubicon e tutte disporranno di assali Dana 44, trazione integrale e i sistemi Rock-Trac o Command-Trac. Il nuovo sei cilindri è dotato di un turbocompressore raffreddato ad acqua con turbina a geometria variabile.

Inoltre, troviamo un albero motore in acciaio, dei pistoni in lega di alluminio e un rapporto di compressione di 16.5:1. Il motore dispone di un blocco di ghisa a grafite compatta che è più leggero di un tradizionale design in ghisa.

Purtroppo la casa automobilistica americana non ha rivelato altri dettagli sul pick-up ma possiamo dirvi che il Gladiator EcoDiesel dispone di un serbatoio del fluido diesel da 19,3 litri che dovrebbe essere rifornito solo ogni 16.093 km. Naturalmente, il suo stato può essere monitorato attraverso un nuovo indicatore visualizzabile nel quadro strumenti digitale.

Jeep non ha menzionato i prezzi ma, per la Wrangler, il motore EcoDiesel V6 costa 4000 dollari (3539 euro) in più a cui bisogna aggiungere altri 2000 dollari (1769 euro) per il cambio automatico a 8 rapporti obbligatorio. Se lo stesso vale per il Jeep Gladiator EcoDiesel, allora possiamo aspettarci un prezzo base di circa 40.000 dollari (35.396 euro).