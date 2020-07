Jeep Gladiator: un esemplare custom proposto all’asta

Uno dei lanci più attesi del 2018 è stato quello del Jeep Gladiator. Nonostante ciò, la casa automobilistica americana è riuscita a vendere poco più di 40.000 esemplari in circa un anno, quindi un risultato poco incoraggiante. Se ciò non bastasse, Jeep dovrà fare i conti con Ford e il suo nuovo Bronco, atteso al debutto per la prossima settimana.

Diversi appassionati dell’off-road, infatti, non vedono l’ora di scoprire tutte le caratteristiche del nuovo veicolo di Ford, anche se comunque non andrà a scontrarsi direttamente con il Gladiator. In ogni caso, il pick-up di medie dimensioni ha tutto l’essenziale per stare sulla bocca di tutti, ad iniziare dall’iconica targhetta fino ad arrivare alle capacità off-road tipiche di un veicolo Jeep e al design non affatto male.

Jeep Gladiator: Barrett-Jackson sta proponendo all’asta un esemplare personalizzato

Anche i negozi di aftermarket sembrano ignorare il Jeep Gladiator. Infatti, sulla piazza è possibile trovare poche build basate sul pick-up come quello che vi proponiamo in questo articolo. Si tratta di un esemplare a metà strada tra una trasformazione e un modello stock.

In quest’ultimo caso perché abbiamo sotto il cofano l’originale motore Pentastar V6 da 3.6 litri che sviluppa una potenza di 289 CV e 352 nm di coppia massima. Tuttavia, a bordo ci sono diverse componenti aftermarket. Esempi sono i cerchi da 37″ avvolti in pneumatici Toyo, gli ammortizzatori Fox e l’impianto di sollevamento Mopar.

La parte frontale di questo Jeep Gladiator è stata modificata con l’aggiunta di un paraurti Road Armor personalizzato completo di argano e fari a LED. Il design custom del pick-up si completa con un hardtop verniciato, una roll-bar rimovibile su misura con tanto di supporto per la ruota di scorta e così via. Infine, il particolare Gladiator è disponibile all’asta sul sito Web di Barrett-Jackson.