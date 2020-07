Alfa Romeo Giulia e Stelvio: ecco le offerte di luglio sulle vetture in pronta consegna

Dopo gli scarsi risultati di vendita registrati a giugno, il marchio Alfa Romeo prova a rilanciare le vendite in Italia dei suoi modelli di riferimento, l‘Alfa Romeo Giulia e l’Alfa Romeo Stelvio, con nuove promozioni riservate alle vetture in pronta consegna del Model Year 2020. A differenza del mese scorso, non c’è più l’offerta con anticipo zero (e rate mensili da 749 Euro) mentre torna la promozione che prevede un anticipo (pari a circa 1/3 del valore della vettura) e prima rata a gennaio 2021. Ricordiamo che, per il mese di luglio, Alfa Romeo ha presentato anche una promozione dedicata alla Giulietta Ti.

Ecco, quindi, quali sono le offerte di luglio per Giulia e Stelvio in pronta consegna:

Alfa Romeo Giulia

Partiamo dall’Alfa Romeo Giulia, modello che registra volumi di vendita sensibilmente inferiori rispetto al SUV. La berlina della casa italiana è disponibile per tutto il mese di luglio con un prezzo promozionale di 36.000 Euro, riferito al modello “base” Giulia Super con motore 2.2 turbo diesel da 136 CV di potenza massima. L’offerta del mese prevede un anticipo di 14.580 Euro e 43 rate mensili da 349 Euro, con prima rata fissata per il mese di gennaio 2021.

Alla fine del pagamento rateale sarà possibile finalizzare l’acquisto della vettura versando una rata finale di 14.024,57 Euro. Da notare che la rata mensile incluse anche il costo della copertura Furto e Incendio per tutta la durata del pagamento rateale. L’offerta in questione prevede, inoltre un chilometraggio totale di 90 mila chilometri (costo supero 0,05 €/km) con TAN fisso 3,99% (salvo arrotondamento rata) e TAEG 9,89%.

Alfa Romeo Stelvio

Per quanto riguarda l’Alfa Romeo Stelvio, la promozione presenta caratteristiche molto simili ed è riservata sempre ai modelli in pronta consegna. Per tutto il mese di luglio, lo Stelvio sarà disponibile con un prezzo promozionale di partenza di 42 mila Euro. Tale prezzo si riferisce alla versione Super con motore 2.2 turbo diesel da 160 CV di potenza.

La promozione sulle vetture in pronta consegna di luglio prevede un anticipo di 13,930 Euro e il pagamento di 43 rate mensili (prima rata sempre fissata a gennaio 2021) da 349 Euro ciascuna. Anche in questo caso, il pagamento mensile include anche il valore della copertura Furto e Incendio.

Terminato il pagamento delle rate, il cliente potrà finalizzare l’acquisto della vettura versando una rata finale di 21.999,67 Euro. L’offerta dedicata allo Stelvio prevede, inoltre un chilometraggio totale di 90 mila chilometri (costo supero 0,05 €/km) con TAN fisso 3,99% (salvo arrotondamento rata) e TAEG 8,79%.

Ricordiamo che lo Stelvio ha chiuso il primo semestre del 2020 con un totale di appena 2.630 unità vendute in Italia. Questo dato si traduce in un calo percentuale del -59% rispetto ai dati dello scorso anno (complessivamente, Alfa Romeo ha registrato un calo del -52%). Lo Stelvio, quindi, ha bisogno di una netta inversione di tendenza per tornare a registrare volumi di vendita significativi nel corso dei prossimi mesi. Il mese prossimo scopriremo se le offerte di luglio avranno sortito effetto.