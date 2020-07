Alfa Romeo Giulietta Ti: in offerta con anticipo zero sino a fine luglio

Senza un annuncio ufficiale, il mese scorso, Alfa Romeo ha “presentato” la nuova Alfa Romeo Giulietta MY 2020. La nuova versione della segmento C della casa italiana non presenta novità sostanziali ma arriva sul mercato con una gamma ottimizzata in vista della sempre più vicina fine della produzione che dovrebbe arrivare dopo l’estate. Tra le novità della Giulietta MY 2020 c’è il nuovo allestimento Alfa Romeo Giulietta Ti.

Per il mese di luglio la casa italiana ha presentato una nuova promozione dedicata alla Giulietta Ti, acquistabile, sino alla fine del mese, con anticipo zero e con il finanziamento MiniRata. Si tratta di una soluzione che prevede un pagamento rateale molto lungo (ben 96 mesi) con prima rata a gennaio 2021 e con le prime 19 rate a prezzo ridotto.

Ecco i dettagli relativi alla promozione dedicata alla “nuova” Alfa Romeo Giulietta Ti:

Alfa Romeo Giulietta Ti: ecco l’offerta di luglio

La nuova Alfa Romeo Giulietta Ti è disponibile, sino alla fine del mese di luglio, in promozione a partire da 20.807 Euro. Scegliendo il finanziamento MiniRata, la vettura potrà essere acquistata a partire da 18.807 Euro, con uno sconto significativo rispetto al prezzo di listino di 24.300 Euro richiesto dalla casa italiana per l’allestimento Ti della Giulietta. Il finanziamento di FCA Bank prevede anticipo zero e prima rata a gennaio 2021. Successivamente, il cliente dovrà versare 19 rate a prezzo ridotto ed altre 72 rate a prezzo pieno.

Scegliendo una Giulietta Ti con motore 1.4 turbo benzina da 120 CV, quindi, la promozione prevede anticipo zero e prima rata nel 2021. Le prime 19 rate mensili avranno un importo di 199 Euro mentre le successive 72 rate mensili avranno un importo di 315,99 Euro. Non è previsto il pagamento di una rata finale. L’importo totale dovuto, considerando il totale del credito e gli interessi, è di 26.360,28 Euro (TAN fisso 6,75% – salvo arrotondamento rata – TAEG 8,30%).

Cosa offre la nuova Giulietta Ti

Il nuovo allestimento Giulietta Ti presenta una dotazione di serie abbastanza ricca. La vettura, in questa configurazione, può contare sui cerchi in lega da 17 pollici a turbina ed i sedili in tessuto a cannelloni con cuciture grigie e loro Alfa Romeo sul poggiatesta. La Giulietta Ti può essere ordinata anche con altri modelli di cerchi da 17 pollici e con i più grandi cerchi da 18 pollici (scegliendo tra quattro opzioni).

Di serie, per quanto riguarda la carrozzeria esterna, c’è il “solito” Rosso Alfa ma l’allestimento Ti è abbinabile a tutte le colorazioni presenti in gamma. Per quanto riguarda gli interni, ci sono svariate configurazioni (ci sono gli interni in pelle con colorazione nera, rossa o cioccolato). La dotazione dell’allestimento include anche l’Alfa dual zone automatic climate control, le modanature in argento satinato per i paraurti, le calotte degli specchi retrovisori esterni con trattamento cromo satinato ed i sensori di parcheggio anteriori e posteriori

Presente, all’interno della dotazione di serie della Giulietta Ti, anche il sistema Uconnect con display touch da 6.5 pollici. La dotazione più essere arricchirà con il pack Teck, che di listino costa 800 Euro in più. Questo pack aggiunge il sistema Alfa Connect 7” radio by Alpine con Android Auto e Apple CarPlay, la presa HDMI, la presa USB supplementare, la presa da 12 V nel bagagliaio e la telecamera posteriore.

Da notare che l’Alfa Romeo Giulietta con il “nuovo” allestimento Ti è ordinabile, oltre che con il già citato motore 1.4 turbo benzina da 120 CV, anche con il motore 1.6 JTDm da 120 CV. La versione diesel della Giulietta Ti è disponibile sia con cambio manuale (con un sovrapprezzo di 1.500 Euro rispetto alla versione benzina) con con il cambio automatico Alfa TCT (con un sovrapprezzo di 2.000 Euro rispetto alla Giulietta diesel con il manuale).

In listino c’è ancora il 2.0 turbo diesel da 170 CV che però resta abbinabile esclusivamente alla Giulietta Veloce, allestimento top di gamma della gamma della segmento C anche in versione Model Year 2020.