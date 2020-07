Alfa Romeo Brennero o Milano il nome del prossimo SUV

In casa Alfa Romeo si lavora alle prossime novità. Oltre al lancio sul mercato del crossover Alfa Romeo Tonale si pensa anche al futuro B-SUV che secondo indiscrezioni dovrebbe venire presentato nel corso del 2023. Al momento non si sa molto di questo veicolo ma si discute sul nome. Secondo indiscrezioni infatti questo veicolo della casa automobilistica del Biscione si potrebbe chiamare Alfa Romeo Brennero o Milano.

Alfa Romeo Brennero o Milano è questo il problema?

Nel primo caso si tratterebbe di un nome in continuità con quelli di Stelvio e Tonale che prendono spunti da due famosi passi delle Alpi. Lo stesso accadrebbe con Alfa Romeo Brennero. Tuttavia alcuni in Alfa Romeo starebbero pensando ad un nome diverso per questo SUV. Allo scopo di mettere in evidenza la sua vocazione di Urban SUV infatti si dice che alla fine il veicolo si potrebbe anche chiamare Alfa Romeo Milano. Al momento non sarebbe stata ancora presa una decisione all’interno della storica azienda milanese. Vedremo come si evolverà la situazione nei prossimi mesi.

Infine vi riportiamo un’indiscrezione proveniente dalla stampa francese secondo cui sarebbe falsa la notizia che il futuro Alfa Romeo Brennero o Milano sarebbe il primo modello di FCA a nascere sulla piattaforma CMP. Non ci sarebbero i tempi tecnici e dunque è probabile che anche questo modello possa nascere su una delle piattaforme utilizzate da Fiat Chrysler per i suoi modelli attuali. Vedremo se davvero le cose stanno così oppure no.

