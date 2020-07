Jeep Wrangler 2021 aggiunge più funzionalità alla gamma

Il 2021 sarà un anno molto importante per la Jeep Wrangler in quanto segnerà l’arrivo della versione elettrificata del famoso 4×4 con il nome di Jeep Wrangler 4xe. Sarà anche la prima volta che il modello andrà in competizione diretta con Ford che lancerà il suo Bronco.

Grazie ad alcune fonti di Mopar Insiders, abbiamo scoperto alcune delle novità in arrivo nella gamma 2021 dell’iconico fuoristrada. In un recente articolo abbiamo visto le modifiche attese sul comparto motori mentre in questo vedremo altri cambiamenti in arrivo.

Jeep Wrangler: il model year 2021 porterà con sé alcune novità alla gamma

Per iniziare, la casa automobilistica statunitense applicherà alcune modifiche alla trazione integrale. In particolare, la funzione Selec-Trac del Sahara giungerà per la prima volta anche sui modelli Sport. Questa è in grado di passare automaticamente dalla trazione a due ruote a quella a quattro ruote in caso di neve, ghiaccio o fango.

Un altro cambiamento sarà l’aggiunta del sistema Rock-Trac sui modelli Rubicon. Ci saranno alcuni cambiamenti tecnologici anche per il model year 2021. Lo stesso sistema di telecamere frontali visti sul Gladiator Rubicon saranno disponibili anche sulle Jeep Wrangler Sahara e Rubicon. Questo consente di vedere facilmente gli ostacoli presenti lungo il sentiero. È stato installato dietro la fessura centrale della griglia frontale a sette barre ed è accessibile sfruttando le Off-Road Pages dell’infotainment.

Aggiunto anche il sistema Selectable Tire Fill-Alerts (STFA) che permette al clacson di suonare una volta quando il veicolo ha raggiunto la pressione degli pneumatici desiderata o tre volte quando è troppo alta o bassa. Il popolare pacchetto Technology Group è stato proposto come optional sulla Wrangler Sport S ma ora diventerà di serie sulla gamma 2021 della Sport S.

Questo pacchetto aggiunge il sistema di infotainment Uconnect con display da 7 pollici, aria condizionata con controllo automatico della temperatura, supporto Apple CarPlay e Android Auto, quadro strumenti digitale con display TFT a colori da 7 pollici, filtro dell’aria e abbonamento radio valido per un anno a SiriusXM.

I modelli Rubicon della Jeep Wrangler ora avranno di serie l’Off-Road Plus preso dal pick-up. Con la semplice pressione del pulsante, il conducente può gestire alcune cose come l’acceleratore, il controllo della trazione e altro ancora per ottenere le massime prestazioni sui terreni sabbiosi e sulle rocce. Questa è una caratteristica che si trova sui moderni fuoristrada ad alte prestazioni come il Gladiator Mojave.

Ultimo ma non meno importante dettaglio è che sarà disponibile in due nuove colorazioni: Hydro Blue e Snazzberry. Quest’ultima è stata mostrata in anteprima sul Gladiator High Altitude in occasione del Salone di Chicago tenutosi all’inizio di quest’anno. Bright White, Black, Billet Silver, Sting-Gray, Granite Crystal, Sarge Green, Firecracker Red e Hellayella ritorneranno per il 2021. Non ci resta che attendere le prossime settimane per scoprire maggiori informazioni sulla Jeep Wrangler 2021.