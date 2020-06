Jeep Wrangler 2021 ottiene alcune modifiche alle motorizzazioni

L’iconica Jeep Wrangler ritorna per il model year 2021 con alcuni aggiornamenti che riguardano le motorizzazioni. Per il MY 2021 la casa automobilistica americana propone quattro motori: Pentastar V6 da 3.6 litri con sistema Stop-Start (ESS), Pentastar V6 da 3.6 litri con tecnologia mild-hybrid eTorque, motore turbo a quattro cilindri in linea da 2 litri con ESS ed EcoDiesel V6 da 3 litri.

Secondo alcuni informazioni rivelate da Mopar Insiders, provenienti da alcuni contatti con i rivenditori, la gamma della Jeep Wrangler 2021 porta con sé alcune modifiche. Il propulsore standard su ogni allestimento dell’iconico fuoristrada (Sport, Sport S, Sahara e Rubicon) è il pluripremiato Pentastar V6 da 3.6 litri con sistema ESS che sviluppa una potenza di 289 CV e 352 nm di coppia massima.

Jeep Wrangler 2021: la gamma delle motorizzazioni dell’iconico fuoristrada si aggiorna

Questa variante del powertrain Pentastar viene fornita di serie con il cambio manuale D478 a 6 velocità. Da precisare che questo è l’unico motore disponibile con trasmissione manuale a 6 rapporti.

Se si desidera il cambio automatico, bisognerà optare per il Pentastar V6 abbinato al sistema ibrido leggero eTorque. La potenza è la medesima del modello senza eTorque ma questa volta abbiamo il cambio automatico TorqueFlite 850RE a 8 velocità.

In seguito al passaggio avvenuto lo scorso anno ai motori a quattro cilindri turbo da 2 litri con sistema ibrido eTorque in tutta la gamma, il modello Sahara della Jeep Wrangler 2021 cambia. Infatti, il propulsore turbo da 2 litri abbandona la tecnologia eTorque in tutta la line-up. Inoltre, abbiamo di serie il cambio automatico 850RE a 8 marce. Questa combinazione fornisce 274 CV e 400 nm di coppia.

Giunto nella gamma lo scorso anno, il nuovo EcoDiesel V6 da 3 litri di terza generazione ritorna per il MY 2021. Questo powertrain è in grado di sviluppare 263 CV e 600 nm e inoltre abbiamo la tecnologia ESS

L’EcoDiesel viene fornito con il cambio automatico TorqueFlite 8HP75 a 8 rapporti di ZF. Proprio come il precedente model year, l’EcoDiesel è disponibile soltanto sulla versione Unlimited a quattro porte.