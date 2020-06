Jeep Wrangler 4xe verrà messa in vendita prima della fine dell’anno

Jeep ha attualmente due ibridi plug-in in vendita in Europa e un altro modello in Cina. Tuttavia, presto la Jeep Wrangler si unirà alla gamma 4xe composta attualmente da Renegade, Compass e Commander.

Durante l’assemblea generale annuale, Mike Manley – CEO di FCA – ha lasciato intendere che la Jeep Wrangler 4xe arriverà presso i concessionari statunitensi prima della fine dell’anno. Ciò significa che si tratterà di un modello 2021 e che sottolinea l’impegno della casa automobilistica americana di spingere verso l’elettrificazione.

Jeep Wrangler 4xe: l’arrivo presso le concessionari USA avverrà entro fine anno

Nel 2022 o più tardi, inoltre, dovrebbe arrivare sul mercato anche una versione completamente elettrica dell’iconico fuoristrada. Christian Meunier, presidente globale di Jeep, ha lasciato intendere in una recente intervista che la Jeep più capace di sempre sarà la Wrangler Rubicon in versione EV.

Ritornando alla variante plug-in hybrid, Manley ha dichiarato al The Detroit News che è prevista una presentazione dedicata nel corso del terzo trimestre di quest’anno. Europa e Cina otterranno la Jeep Wrangler 4xe all’inizio del 2021. Purtroppo, fino ad ora non si conoscono le caratteristiche del PHEV ma il Renegade e la Compass 4xe dispongono di un motore elettrico che aziona le ruote posteriori mentre un propulsore turbo si occupa di quelle anteriori.

Dato che la Wrangler sorge su una piattaforma a trazione posteriore/a quattro ruote motrici, è probabile che il motore elettrico venga montato sulla parte anteriore. Sia il Jeep Renegade che la Compass 4xe promettono fino a 50 km di autonomia in modalità completamente elettrica e con una sola ricarica.

Il motore turbo da 1.3 litri riesce a sviluppare una potenza di 180 CV mentre il propulsore elettrico ne produce 60. In ogni caso, la coppia istantanea garantita da un motore elettrico montato frontalmente dovrebbe permettere alla Jeep Wrangler 4xe di sfruttare al meglio le sue caratteristiche in situazioni difficili.