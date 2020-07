Dodge Durango SRT Hellcat: alcuni difetti di progettazione risolti in un video

La settimana scorsa, Dodge ha presentato il nuovo Dodge Durango SRT Hellcat appartenente alla gamma 2021 assieme ad altre novità interessanti fra cui la Super Stock. È da diverso tempo che si vociferava l’arrivo di una versione Hellcat del famoso SUV e ora è finalmente diventata ufficiale.

La casa automobilistica americana è riuscita a portare sul mercato potenzialmente il SUV più veloce del mondo, pagandolo molto meno di una Bentley o una Lamborghini. Il famoso artista TheSketchMonkey ha pubblicato su YouTube un interessante video in cui mostra alcune delle modifiche estetiche e rapide che possono migliorare il design esterno del Durango SRT Hellcat.

Dodge Durango SRT Hellcat: ecco come poteva essere milgiorato il design del SUV

In particolare, lo youtuber ha applicato alcuni piccoli cambiamenti nella parte anteriore, lavorando principalmente sul paraurti per renderlo più interessante. L’artista ha creato delle pieghe che scendono dai fari le quali aggiungono più carattere al frontale. In qualche modo, il SUV Hellcat finisce per somigliare molto alla Charger SRT Hellcat.

Vi ricordiamo che il Durango Hellcat nasconde sotto il cofano il motore Hemi V8 sovralimentato da 6.2 litri che produce una potenza di 720 CV e 874 nm di coppia massima. Il propulsore è collegato a un cambio automatico a 8 rapporti e al sistema di trazione integrale standard.

Secondo le informazioni fornite dalla casa automobilistica americana, il veicolo è capace di scattare da 0 a 96 km/h in soli 3,5 secondi e di raggiungere una velocità massima di 290 km/h. In aggiunta, il SUV è in grado di completare il quarto di miglio in 11,5 secondi.

Il design del crossover è caratterizzato da un frontale con una presa d’aria a forma di boomerang, una griglia a nido d’ape e uno splitter collocato sul mento. Sul retro, invece, spiccano lo spoiler e il doppio terminale di scarico.

L’abitacolo del Dodge Durango SRT Hellcat è stato ulteriormente migliorato in quanto adesso abbiamo un nuovo cruscotto preso in prestito dalla Challenger. Questo accoglie anche il sistema di infotainment Uconnect 5 di ultima generazione con display touch da 10.1 pollici.

Troviamo anche dei sedili in pelle nappa dotati di funzione di riscaldamento e ventilazione, loghi Hellcat ricamati e dettagli in pelle scamosciata. Presente, infine, un volante con fondo piatto dotato di palette per gestire la trasmissione.