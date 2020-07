Dodge Durango SRT Hellcat: ecco come sarebbe la versione pick-up

Dodge ha presentato proprio ieri il nuovissimo Dodge Durango SRT Hellcat dopo diverse indiscrezioni trapelate nelle ultime settimane. Il SUV arriva sul mercato con il potente motore Hemi V8 sovralimentato da 6.2 litri sotto il cofano, capace di sviluppare una potenza di 720 cavalli e 874 nm di coppia massima. Accanto al propulsore c’è un cambio automatico a 8 rapporti e il sistema di trazione integrale standard.

Secondo le informazioni fornite dal marchio di FCA, il Durango SRT Hellcat è capace di scattare da 0 a 96 km/h in soli 3,5 secondi e di raggiungere una velocità massima di 290 km/h. Oltre a questo, il performante crossover è in grado di completare il quarto di miglio in 11,5 secondi e di trainare fino a 3946 kg.

Dodge Durango SRT Hellcat: l’artista X-Tomi Design immagina la versione pick-up del nuovo SUV

L’impianto frenante targato Brembo è costituito da pinze a sei pistoncini e dischi da 401 mm nella parte anteriore mentre sul retro abbiamo delle pinze a quattro pistoncini e dei dischi da 351 mm. Questi sono nascosti dietro a dei cerchi da 20″ avvolti in pneumatici Pirelli Scorpion Zero.

Oltre a proporre muscle car e SUV di fascia alta, la casa automobilistica americana ha proposto in passato anche pick-up. Quello sicuramente più famoso è il Dodge Ram, quest’ultimo ormai diventato un marchio completamente autonomo che oggi domina il segmento grazie alle sue allettanti offerte.

In questo articolo vi proponiamo un progetto digitale immaginato da X-Tomi Design che ipotizza come sarebbe la versione pick-up del Dodge Durango SRT Hellcat. In particolare, l’artista ha realizzato un modello a due porte con tanto di cassone sul retro per utilizzare il performante modello anche per lavorare e per il tempo libero.

Può essere considerato il successore spirituale del Dodge Ram SRT-10 che ha fatto parlare molto di sé per via delle sue prestazioni garantite da un motore V10 da 8.3 litri derivato da quello della Dodge Viper. Quest’ultimo è capace di sviluppare una potenza di 500 CV a 5600 g/min e 712 nm di coppia massima a 4200 g/min.

Il performante pick-up era capace di accelerare da 0 a 100 km/h in 5,6 secondi e di raggiungere una velocità massima di 237 km/h. Inoltre, il quarto di miglio veniva completato in 11,6 secondi a 171 km/h (versione Regular Cab).