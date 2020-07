Bosch annuncia la terza edizione di eXtra Ricambisti

La terza edizione del programma di fidelizzazione eXtra Ricambisti ideato da Bosch Automotive Aftermarket segna il rinnovo e l’incremento dell’operazione a premi che ha l’obiettivo di premiare la fedeltà dei ricambisti. Questa dà la possibilità di vincere tantissimi premi che possono essere scelti dal catalogo esclusivo messo a disposizione dal gruppo tedesco. Quest’anno c’è la possibilità di vincere anche batterie e sistemi diesel.

Per poter partecipare alla terza edizione di eXtra Ricambisti, gli operatori devono semplicemente compilare un modulo di registrazione presente sul s ito Web ufficiale dell’iniziativa, indicando fino ad un massimo di tre distributori Bosch dove si acquistano abitualmente i pezzi di ricambio.

Bosch: parte la terza edizione di eXtra Ricambisti riservata agli operatori

Una volta completata la registrazione verranno accreditati fin da subito 200 punti. Successivamente, si potranno accumularne di altri ad ogni acquisto effettuato presso i ricambisti.

La gamma di ricambi Bosch appartenente al programma eXtra Ricambisti è caratterizzata da batterie, sistemi sterzanti, illuminazione, motorini, alternatori, candele, candelette, filtri, sonde lambda, cinghie e kit, tergicristalli, sistemi frenanti, misuratori messa aria, sistemi benzina, bobine e sistemi diesel.

Ad ogni acquisto di ricambi Bosch si ricevono dei punti da accumulare per ricevere premi esclusivi per casa, lavoro e tempo libero. Ad esempio, tutti coloro che hanno acquistato le batterie Bosch fino a gennaio 2020, hanno partecipato all’estrazione di 70 iPhone 11 Pro. Se ciò non bastasse, tutti coloro che acquistano filtri e batterie, possono ricevere il doppio dei punti.