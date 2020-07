Fiat Tipo potrebbe dire addio

Sappiamo che in autunno assisteremo al debutto del restyling della nuova Fiat Tipo. Questo modello che sarà aggiornato rispetto alla versione attuale vedrà come sua principale novità l’introduzione della versione SUV Fiat Tipo Cross. Inoltre verranno lanciate anche le prime varianti ibride. Tuttavia si dice che questa sarà l’ultima Tipo della storia. Infatti secondo indiscrezioni quando l’attuale modello avrà esaurito il suo ciclo produttivo una nuova generazione non arriverà. Sarebbe stato lo stesso capo globale di Fiat, Oliver Francois a prendere questa decisione.

La nuova Fiat Tipo che vedremo in autunno potrebbe anche essere l’ultima della storia

Al posto di Fiat Tipo arriverà un nuovo modello di cui al momento si sa ben poco. Qualcuno però ipotizza si possa trattare di un SUV. In particolare si dice che nelle intenzioni di Fiat vi sia l’idea di allargare la sua gamma creando una vera e propria famiglia di Panda al pari della famiglia di 500. Panda avrà modelli nei segmenti B,C e D del mercato. Proprio uno di questi dovrebbe prendere il posto dell’attuale Fiat Tipo.

Al momento la decisione non sarebbe stata ancora presa dunque ci sono ancora possibilità che la vita di Tipo possa venire allungata. Probabilmente l’anno prossimo dopo la fusione di FCA con PSA si deciderà del destino della celebre vettura che comunque da quando è tornata sul mercato ha sicuramente conquistato una larga fetta di clientela particolarmente attratta dalle sue caratteristiche e da un rapporto qualità prezzo davvero buono.

Ti potrebbe interessare: Fiat Tipo 2021 avvistata in nuove foto spia in Turchia