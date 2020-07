Riparazioni a rate con FCA Bank e Mopar, che è l’official service partner per i brand di Fiat Chrysler Automobiles. La divisione per i pezzi di ricambio montati sui modelli FCA. Dal 1° luglio, i possessori di veicoli del gruppo FCA potranno versare in quote mensili servizi e riparazioni.

Riparazioni a rate: comodo

È un bel modo per non intaccare il conto corrente. Finanzi presso la Rete di Assistenza FCA con un massimo, un tetto, di 5.000 euro.

Durata del finanziamento da 6 a 48 mesi. Scegli tu.

Il Tan (Tasso annuale nominale) è del 6,75%. Mentre il Taeg (Tasso annuo effettivo globale) è del 7,46%. Tenete conto del Taeg: questo dice tutto il costo del finanziamento. Sono soldi che si pagano, è un prestito. Utilissimo, ma ovviamente nulla di regalato. Come le promozioni.

Il cliente può chiedere presso la Rete di Assistenza come accedere.

Contro la pandemia di coronavirus

E Mopar combatte anche la pandemia di Covid-19. Il Kit igienizzazione PRIME di Mopar offre un servizio di sanificazione per l’interno. Ovviamente, visto che del coronavirus non si sa moltissimo, la sanificazione e l’igienizzazione sono preziosissimi. Va tenuto conto che germi, funghi e batteri possono accumularsi nel sistema di climatizzazione. Per chi è allergico ad acari e pollini, poi, le cose si complicano. In più, c’è lo smog che peggiora il tutto. Ecco perché il Kit igienizzazione PRIME di Mopar è da valutare: davvero utile.