Ferrari SF90 Stradale: ecco un altro test effettuato sul circuito di Fiorano

L’avanzato gruppo propulsore elettrificato presente sotto il cofano della Ferrari SF90 Stradale potrebbe far pensare ad alcuni che abbiamo di fronte il successore spirituale de LaFerrari ma non è così. Infatti, la SF90 Stradale può essere considerata più una F8 Tributo più avanzata.

È possibile utilizzare i due motori presenti sull’asse anteriore per viaggiare a zero emissioni. Il terzo motore elettrico, invece, è stato posizionato tra il V8 biturbo da 4 litri (disposto in posizione centrale che eroga una potenza di 780 CV e 800 nm di coppia massima) e il cambio DCT a 8 velocità.

Ferrari SF90 Stradale: SportAuto mette alla prova la supercar da 1000 CV di Maranello

La potenza complessiva erogata dalla supercar è di 1000 CV e gli consente di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 2,5 secondi e di raggiungere una velocità massima di 340 km/h. Un’altra caratteristica molto interessante della Ferrari SF90 Stradale è che può essere guidata in modalità completamente elettrica per circa 25 km.

Oltre al video proposto ieri, in cui vi abbiamo proposto un test di accelerazione da 0 a 200 km/h, il recensore Christian Gebhardt del canale YouTube SportAuto è stato invitato a Maranello da Ferrari per provare in prima persona le prestazioni della nuova supercar ibrida plug-in.

Inizialmente, il pilota esperto ha portato la vettura su strada e successivamente sulla pista di Fiorano. Da precisare che il test condotto sul circuito del cavallino rampante è stato effettuato solo per mostrare quanto può essere divertente guidare una vettura da 1000 CV e perfettamente bilanciata. Per maggiori informazioni, vi consigliamo di cliccare sul tasto Play dell’anteprima del video qui sotto.