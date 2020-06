Ferrari SF90 Stradale: ecco come va nello scatto 0-200 km/h | Video

La Ferrari SF90 Stradale è senza dubbio una vettura fantastica. Alcuni sostengono che è ancora meglio di quanto descritto dallo stesso cavallino rampante mentre altri non hanno molto apprezzato l’elettrificazione che permette alla supercar di percorrere fino a 25 km sfruttando solo i tre motori elettrici e la batteria.

Mettendo da parte questa differenza, non si può negare che abbiamo di fronte una supercar parecchio veloce grazie ai 1000 CV di potenza complessivi erogati dai quattro propulsori. In fondo all’articolo trovate un video pubblicato su YouTube da Motorsport Magazine che ci mostra un test di accelerazione 0-200 km/h effettuato proprio con la SF90 Stradale.

Ferrari SF90 Stradale: la prestante supercar da 1000 CV testata in pista

Purtroppo, il video non riporta i tempi specifici ma utilizzando il cronometro si ottiene uno scatto da 0 a 100 km/h in 2,3 secondi e da 0 a 200 km/h in soli 6,5 secondi. In entrambi i casi parliamo di numeri più veloci rispetto a quelli dichiarati dalla casa automobilistica modenese (2,5 e 6,7 secondi, rispettivamente).

Con la trazione integrale e il sistema Launch Control che sfrutta al massimo la potenza del gruppo propulsore, la lancetta del tachimetro scatta verso l’alto in pochi istanti. La SF90 Stradale è la Ferrari da strada più potente di sempre ed è abbastanza veloce da riuscire a tener testa a qualsiasi auto di produzione presente sul mercato.

Come anticipato poco fa, la vettura riesce a viaggiare sfruttando solo i tre motori elettrici (due sull’asse anteriore e uno implementato nella trasmissione) a una velocità massima di 135 km/h e per una distanza complessiva di 25 km. In totale, la potenza sviluppata dai tre powertrain elettrici è di 220 CV. Attivando il V8 biturbo da 4 litri, la Ferrari SF90 Stradale è in grado di sviluppare ben 1000 CV.