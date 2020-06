Dodge Challenger SRT Hellcat Redeye: un esemplare super raro è in vendita

La Dodge Challenger SRT Hellcat Redeye è già di per sé un’auto molto interessante dal punto di vista estetico. L’esemplare che vi proponiamo in questo articolo è in vendita su eBay ed è molto particolare in quanto presenta un abitacolo esclusivo.

Il venditore afferma che questa Challenger SRT Hellcat Redeye 2019 dispone di interni che si trovano soltanto su altre due unità in quanto la combinazione utilizzata non era disponibile al momento dell’acquisto. Inoltre, la muscle car è rivestita di viola e il proprietario spiega che solo 250 esemplari con questa tonalità sono stati prodotti per il model year 2019.

Dodge Challenger SRT Hellcat Redeye: uno dei soli tre esemplari con questa combinazione è in vendita

Ciò che rende ancor più raro questo modello è la combinazione di esterno viola e interni in Demonic Red. Queste due colorazioni in abbinata si trovano soltanto su tre esemplari. Questo significa che non è il tipo di auto che chiunque può guidare ma piuttosto un oggetto da collezione che vale la pena parcheggiare in un garage alla giusta temperatura.

I documenti ufficiali presenti nell’annuncio di vendita su eBay confermano che la Dodge Challenger SRT Hellcat Redeye è stata acquistata con una carrozzeria rivestita in Plum Crazy e interni Black and Demonic Red. Troviamo anche dei sedili in pelle Hellcat Logo Laguna.

Sotto il cofano trova posto il motore Hemi V8 sovralimentato da 6.2 litri abbinato a un cambio automatico a 8 velocità, oltre a diversi optional aggiuntivi tra cui il pacchetto Plus. Quest’ultimo ha aggiunto sedili anteriori con funzione di ventilazione, un rivestimento delle portiere in pelle scamosciata e altro ancora. Secondo i documenti forniti, la vettura costa 86.180 dollari (76.933 euro) se acquistata nuova mentre il venditore vuole 83.797 dollari (74.806 euro).