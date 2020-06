Dodge Charger: un’intera collazione del 1969 è in vendita negli USA

Un rivenditore sta proponendo in vendita un’intera collezione di Dodge Charger del 1969, tutte proposte in ottime condizioni dopo aver ricevuto un accurato restauro professionale.

Inoltre, tutti gli esemplari dispongono della carrozzeria originale. Le tre Charger incluse in questa collezione sono in versione 500, R/T SE e Daytona e sono tutte rivestite nella colorazione R4 Charger Red. Sotto il cofano troviamo il motore 440ci V8 da 7.2 litri che sviluppa una potenza di 380 CV.

Dodge Charger: la collezione è composta da tre vetture con motore V8 da 380 CV

Le foto parlano praticamente da sole in quanto mostrano le tre Dodge Charger nelle loro fantastiche condizioni in attesa di un nuovo proprietario. Oltre ad essere utilizzabili quotidianamente, questo non è proprio il loro scopo in quanto abbiamo di fronte degli esemplari particolarmente rari.

È una collezione che merita di essere conservata in perfetto stato, soprattutto considerando la spesa da sostenere per portarsela a casa. Infatti, il rivenditore (Garage Kept Motors) chiede 420.000 dollari (374.936 euro).

La Dodge Charger 500 inclusa nella collezione è in realtà piuttosto rara in quanto, secondo il rivenditore, sono state prodotte solo 392 unità. Anche la Daytona è difficile da trovare poiché poco più di 500 esemplari sono stati costruiti per il model year 1969. Alla fine il prezzo è abbastanza giustificato.