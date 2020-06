Master Maserati: il 3 luglio partirà la 21ª edizione dei corsi di guida

Quest’anno si terrà la 21ª edizione dei Master Maserati con un’offerta completa di corsi di guida sportiva. Il calendario di quest’anno comprende un totale di 7 eventi sul circuito di Varano de’ Melegari dal 3 luglio al 23 ottobre 2020.

Gli organizzatori hanno adottato una serie di misure preventive e dei protocolli speciali per ridurre al minimo eventuali rischi per la salute durante le attività, consentendo ai clienti di divertirsi in condizioni di massima sicurezza.

Master Maserati: anche quest’anno si terranno i corsi di guida realizzati dal Tridente

Per più di 20 anni, i corsi di guida di Maserati hanno permesso ai partecipanti di mettersi al volante dell’intera gamma di modelli, da leggende come la GranTurismo MC GT4 alle ultime proposte come il Levante Trofeo.

Ogni partecipante riceve delle lezioni individuali da un team di piloti professionisti e da un istruttore personale. I corsi sono tenuti in collaborazione con la Scuderia de Adamich, il cui gruppo di istruttori è stato ulteriormente ampliato quest’anno a 100 in tutto il mondo.

A partire da quest’anno, i corsi di guida Master Maserati offrono non meno di cinque diversi formati. Quattro tipi di corsi si concentrano sulla guida in pista presso il circuito Riccardo Paletti a Varano de’ Melegari. Tutti i corsi sono stati creati su misura per vari livelli di competenza e si svolgono sotto l’occhio vigile di piloti da corsa altamente qualificati.

Per garantire un’esperienza davvero indimenticabile, la casa automobilistica modenese ha messo a disposizione le GranTurismo, Ghibli, Levante e GranTurismo MC GT4. Non manca un ulteriore corso specifico per le aziende che cercano di sviluppare e consolidare lo spirito di squadra. A partire dal 1999, si sono tenuti fino ad ora oltre 550 corsi di guida Master Maserati composti da oltre 700 giorni in pista.

Più di 7000 persone provenienti da oltre 50 paesi diversi hanno preso parte a questo evento, soprattutto i fan Maserati non europei provenienti dagli Stati Uniti e dai paesi asiatici. In questi 20 anni sono stati utilizzati circa 30 diversi modelli Maserati e quest’anno sarà possibile guidare anche il potente Maserati Levante Trofeo con motore V8 da 580 CV.

Il programma Master Maserati 2020 offre quattro tipi di corsi: Practice (3 luglio, 8 settembre e 12 ottobre, fino a un massimo di 30 persone al prezzo di 790 euro + IVA e 100 euro + IVA per ogni ospite che non guida), Qualifying (23 luglio e 15 settembre 2020, fino a un massimo di 30 persone al prezzo di 1150 euro + IVA e 100 euro + IVA per ogni ospite che non la guida), Race (8 ottobre 2020, fino a un massimo di 12 persone al prezzo di 3900 euro + IVA e 100 euro + IVA per ogni ospite che non guida) e Maestro (22 e 23 ottobre 2020, fino a un massimo di 12 persone al prezzo di 4950 euro + IVA e 200 euro + IVA per ogni ospite che non guida).