Fiat Strada 2021: le versioni Endurance e Volcano hanno quasi lo stesso prezzo

Il Fiat Strada 2021 giunge sul mercato brasiliano con l’obiettivo di mantenere la leadership nel segmento ma offrendo allo stesso tempo un design completamente aggiornato. La nuova generazione del pick-up compatto si propone come una sorta di mini Toro e dovrebbe raccogliere diversi consensi proprio per questa caratteristica.

Rispetto al precedente modello, la casa automobilistica torinese ha ridotto il prezzo. Infatti, il nuovo pick-up a doppia cabina è disponibile a un prezzo compreso tra 74.990 R$ (12.120 euro) e 79.990 R$ (12.928 euro), ossia una differenza di 5000 R$ (808 euro). La line-up parte con la versione Endurance CD 1.4 e termina con il Volcano dotato di motore Firefly 1.3.

Fiat Strada 2021: ecco un confronto fra le varie versioni del pick-up di seconda generazione

Nel primo caso è possibile aggiungere i pacchetti Pack Worker (2500 R$ – 404 euro), Multimídia (3490 R$ – 564 euro) e Capota Marítima (800 R$ – 129 euro). Il primo pack aggiunge allarme, chiusura e alzacristalli elettrici, luce di stop, comando elettrico sul tappo del carburante, sedile del conducente regolabile in altezza e chiusura elettrica nel cassone.

Il secondo pacchetto, invece, porta il sistema di infotainment Uconnect con display da 7 pollici, un quadro strumenti digitale da 3.5 pollici, altoparlanti, due porte USB, controlli audio sul volante (parzialmente in pelle), telecamera posteriore e sensori di parcheggio.

Il Fiat Strada 2021 in versione Volcano viene fornito con tutte le caratteristiche sopracitate e poche altre aggiunte ma con una sola opzione ossia i cerchi in lega da 16″ con pneumatici 205/55 R16. Per essere più completo l’allestimento Volcano ha bisogno di questa aggiunta che porta il prezzo finale a 82.490 R$ (13.331 euro).

Fiat Strada FreedomLa variante Endurance è disponibile al prezzo di 81.780 R$ (13.218 euro). Da notare che nel configuratore online, presente sul sito di Fiat Brasile, quest’ultimo non compare neanche con i coprimozzi.

La versione d’accesso alla gamma del nuovo Fiat Strada dispone ancora del vecchio motore Fire Evo 1.4 con potenza fino a 88 CV mentre il Volcano è equipaggiato dal nuovo Firefly 1.3 con potenza fino a 109 CV.

Il modello di fascia media, ossia il Freedom CD 1.3, costa 77.990 R$ (12.606 euro) e dispone del pacchetto Tech dal costo di 2990 R$ (483 euro) da aggiungere al prezzo di partenza. Ciò si traduce in 80.980 R$ (13.089 euro). Togliendo i cerchi da 16″, il Fiat Strada 2021 in versione Volcano costa 790 R$ (127 euro) in meno. Tutto questo significa che, almeno per il momento, la variante Volcano è quella da scegliere per portarsi a casa il vero mini Toro.