Fiat Strada 2021 si rinnova per rimanere il leader del segmento in Brasile

Il Fiat Strada 2021 ha portato finalmente la seconda generazione del famoso pick-up leggero, leader nel segmento, nel mercato brasiliano. Con prezzi che partono da 10,344 euro (al cambio attuale), il veicolo del famoso marchio italiano arriva in versione con doppia cabina e cabina estesa (Cabine Plus).

Sotto il cofano troviamo i motori Fire Evo 1.4 con potenza massima di 88 CV e Firefly 1.3 con potenza massima di 109 CV. Inoltre, è previsto l’arrivo del Firefly 1.0 Turbo. In tutti i casi abbiamo un cambio manuale a 5 rapporti.

Fiat Strada 2021: ecco tutto ciò che c’è da sapere sul nuovo pick-up compatto

Grazie alla piattaforma rinnovata MPP, il nuovo Fiat Strada porta con sé un corpo più robusto e tante altre caratteristiche come il blocco elettronico del differenziale. La seconda generazione del pick-up compatto ha una capacità di 720 kg e un volume di 1354 litri per la versione con cabina estesa mentre la variante a doppia cabina è in grado di trasportare fino a 650 kg e ha un volume di 844 litri.

Il cambio di stile ha permesso al veicolo di proporre delle dimensioni di 4474/4480 mm di lunghezza, 172 mm di larghezza e 1608/1595 mm di altezza, oltre a un passo di 2737 mm e un serbatoio con capacità di 55 litri. Disponibile nelle versioni Endurance 1.4, Freedom 1.3 e Volcano 1.3, il nuovo Strada presenta un design più emozionale e un profilo laterale più espressivo, oltre alla presenza di fari a LED con luci di marcia diurna a LED.

La griglia stilizzata è diventata più grande mentre il paraurti adotta una forma più aerodinamica e avvolgente con i nuovi fendinebbia. Molto simile in generale al fratello maggiore Toro, il Fiat Strada presenta dei parafanghi sporgenti e delle portiere ispirate a quelle della Mobi. Sulla parte posteriore, i fanali sono molto simili a quelli del Toro.

Gli interni sono un misto fra Argo e Toro

Passando all’abitacolo, il nuovo pick-up mescola le linee di Argo e Toro, anche se la plancia centrale ricorda molto quella della Uno, in particolare per il quadro strumenti, gli indicatori analogici e il tachimetro. Il sistema di infotainment è caratterizzato da un display da 7 pollici con supporto per Android Auto ed Apple CarPlay.

Il nuovo Fiat Strada è dotato di cerchi in acciaio da 15″ con pneumatici 195/65 R15 e 205/60 R15. Tra gli optional offerti abbiamo aria condizionata, controllo di trazione e stabilità, airbag laterali, portapacchi, pneumatici per uso misto e altro ancora.

Il Fiat Strada Endurance arriva con motore 1.4, cambio manuale, aria condizionata, sterzo idraulico, cerchi in acciaio da 15″ e pneumatici 195/65 R15. Come optional sono disponibili i pacchetti Worker, Audio e Teck.

Il Fiat Strada Freedom aggiunge tutti gli equipaggiamenti visti per l’Endurance ma questa volta abbiamo propulsore 1.3, sterzo elettrico, sensori di pressione degli pneumatici, volante multifunzione, specchietti con regolazione elettrica, display TFT da 3.5 pollici e cerchi in lega da 15″. Disponibile come optional il pacchetto Teck che aggiunge sistema di infotainment Uconnect con display da 7 pollici, altoparlanti, telecamera posteriore e sensori di parcheggio.

Infine, il Fiat Strada Volcano propone gli equipaggiamenti detti poco fa, oltre a alzacristalli elettrici posteriori, sedili in pelle/tessuto, volante in pelle, telecamera posteriore, fari a LED, sensori di parcheggio, barre sul tetto longitudinali e pneumatici 205/60 R15 ATR. Come optional sono disponibili soltanto i cerchi in lega da 16″ abbinati a gomme 205/55 R16.

Infine, vi proponiamo il listino prezzi completo del Fiat Strada 2021: