Fiat Strada 2021: debutta anche la versione Mopar

Nelle scorse ore, Fiat ha ufficializzato in Brasile il nuovissimo pick-up compatto Fiat Strada 2021. Si tratta di un veicolo particolarmente importante per Fiat Chrysler Automobiles (FCA) in America Latina poiché da diversi anni si piazza sempre al vertice nella classifica dei più venduti del suo segmento nel mercato brasiliano.

Con il lancio della seconda generazione, Mopar ha deciso di annunciare 50 nuovi accessori per il pick-up che saranno disponibili al lancio. Analizzando il comportamento dei clienti, in un segmento di mercato in cui la personalizzazione gioca un ruolo importante, Mopar ha unito le forze con il Design Center di FCA America Latina per creare un veicolo da esposizione.

Fiat Strada 2021: disponibili ben 50 parti e accessori Mopar per personalizzare il nuovo pick-up

Luís Santamaria, direttore di Mopar America Latina, ha affermato: “L’obiettivo principale è rendere questo esemplare unico una vetrina mobile dell’enorme possibilità di personalizzazione ottenuta con il lavoro svolto per espandere in modo significativo il portfolio di accessori originali per il nuovo Fiat Strada“.

Basato sul Fiat Strada Freedom Cabine Plus, di cui vi abbiamo parlato in un articolo dedicato, il nuovo pick-up firmato Mopar ha acquisito una propria personalità, anche se dispone solo sei dei 50 nuovi accessori sviluppati dal produttore di parti e accessori del gruppo italo-americano.

In particolare, lo speciale nuovo Strada propone un gancio traino rimovibile, un sistema di binari allungati, dei tappetini all season, un sistema di supporto per biciclette, dei gradini laterali Mopar ecc. Dei 50 accessori originali per personalizzare il Fiat Strada 2021 quasi la metà sono completamente nuovi e sviluppati appositamente per lui. Molte di queste parti hanno già riscontrato un discreto successo sul fratello maggiore Toro.