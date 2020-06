Jeep: il baby SUV potrebbe essere così

Negli ultimi mesi abbiamo visto che il mercato dei SUV compatti si è espanso molto in seguito all’arrivo di nuovi modelli. Jeep è stata una delle prime case automobilistiche a debuttare in questo segmento, prima ancora che gli venisse attribuito il nome di SUV.

Stando alle ultime indiscrezioni trapelate in rete, nel 2022 è previsto l’arrivo di un nuovo baby SUV. Nell’attesa di scoprire maggiori informazioni, Motor1.com ha deciso di realizzare un progetto digitale in diverse colorazioni basandosi sugli ultimi rumor.

Jeep: Motor1.com ci mostra in render come potrebbe essere il baby SUV

Almeno secondo quanto rivelato dal render, il veicolo compatto di Jeep somiglierà pochissimo al Renegade. Questo modello è destinato a posizionarsi un gradino sotto a quest’ultimo veicolo ma nonostante ciò dovrebbe arrivare con un design completamente diverso in quanto negli ultimi mesi sono cambiate molte cose in FCA, in particolare con la fusione con PSA che si concluderà a breve.

Grazie a questa unificazione, Jeep potrà accedere alle piattaforme compatte utilizzate da Peugeot e Opel. In ogni caso, il nuovo baby SUV dalla casa automobilistica statunitense dovrebbe essere offerto soltanto nel mercato europeo e in quello asiatico.

Molti avranno sicuramente notato che il progetto di Motor1.com presenta un design molto simile a quello della Cherokee attuale. Questo aspetto potrebbe permettere al veicolo di distinguersi in un segmento parecchio affollato. In questo caso, l’ispirazione per la parte estetica viene anche dal concept Jeep Yuntu svelato nel 2017 in occasione del Salone di Shanghai.

In base alle ultime novità trapelate su Web, il SUV compatto di Jeep potrebbe arrivare sul mercato anche in versione elettrificata (con sistema ibrido plug-in) e addirittura anche in una variante totalmente elettrica. Infine, addetti ai lavori sostengono che il nuovo modello potrebbe arrivare nel 2022. Non ci resta che attendere i prossimi mesi per vedere se emergeranno in rete le prime foto spia.