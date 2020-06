Per i 110 anni di Alfa Romeo, Catawiki propone alcune vetture iconiche

Catawiki è il sito di aste più visitato della sua categoria. In occasione dei 110 anni di vita dell’Alfa Romeo celebrati proprio in questi giorni il noto sito di aste ha pensato di offrire una selezione molto ben nutrita di vetture d’epoca e ottime youngtimer a marchio Alfa Romeo. Un’occasione ghiotta per gli appassionati che possono rendersi protagonisti di aste interessanti, con la possibilità di portarsi a casa ottimi modelli del Biscione. Di quelli che hanno fatto la storia e che permangono nelle pagine di storia dell’automobilismo tricolore.

Ottimi “gioielli”

Tra le vetture più pregevoli del lotto c’è un’icona degli Anni ’60. Si tratta dell’Alfa Romeo Giulietta Sprint Speciale milleetre del 1962 che apparteneva ad un francese che tra gli Anni ’80 e gli Anni ’90 l’ha portata in gara presso alcuni dei tracciati più noti del Paese a cominciare dal Paul Ricard, Le Mans e Nogaro. Una vettura davvero interessante, tra quelle che vorrebbero tutti. La vettura in ogni caso è stata anche recentemente restaurata dallo specialista del restauro Philippe Sadrin.

Tra le altre vetture iconiche dell’asta di Catawiki c’è anche una 2600 Touring del 1964 e una 2600 Sprint Bertone sempre del 1964, tra le più belle vetture di sempre. Tra gli esemplari più recenti troviamo anche Alfa Romeo degli Anni ’90 come la SZ del 1992, una delle più discusse vetture del Biscione, una Alfa 33 1.3 VL del 1992 e una RZ ovvero la variante cabrio della RZ del 1995.