Fiat 500 elettrica: svelata la nuova serie speciale “France Edition”

In attesa della presentazione della gamma completa, in programma il prossimo 4 luglio, la famiglia della nuova Fiat 500 elettrica si espande. Dopo la serie speciale “La Prima”, proposta prima in versione cabrio e poi in versione berlina, nella giornata di oggi Fiat presenta la nuova Fiat 500 France Edition, una nuova serie speciale caratterizzata da un prezzo più basso rispetto a “La Prima”.

Come lascia intuire il nome, la France Edition viene commercializzata in esclusiva per il mercato francese. Nelle prossime ore, o nei prossimi giorni, potrebbero arrivare nuove serie speciali della 500 elettrica riservate a specifici mercati europei e caratterizzati da dotazione e prezzo in linea con la nuova France Edition.

La serie speciale della 500 elettrica presentata oggi dal marchio Fiat, esattamente come “La Prima”, sarà disponibile in tiratura limitata. Il brand ha confermato che realizzerà solo 500 unità della nuova France Edition, già ordinabile presso tutti i concessionari del marchio italiano. Staremo a vedere se Fiat lancerà nuove serie speciali, dedicate a mercati specifici, per la sua 500 a zero emissioni.

Fiat 500 elettrica: prezzo e dotazione della France Edition

La vettura sarà disponibile con un prezzo di listino di 29,900 Euro, per la versione berlina, e di 32,900 Euro, per la versione cabrio. Fiat realizzerà 350 unità della versione berlina e solo 150 unità della versione cabrio. Grazie ai vari incentivi disponibili sul mercato francese, gli acquirenti potranno acquistare la nuova 500 France Edition da 17,900 Euro.

La dotazione di serie della nuova Fiat 500 France Edition include tutti i sistemi ADAS già svelati con “La Prima” come il riconoscimento dei segnali stradali e la frenata autonoma di emergenza. Presente anche il sistema di infotainment Uconnect 5 con display touch da 10.25 pollici e supporto ad Android Auto e Apple CarPlay (anche in modalità wireless).

Sotto al cofano c’è il motore da 118 CV di potenza in grado di garantire un’accelerazione da 0 a 100 km / h in 9,0 secondi e da 0 a 50 km / h in 3.1 secondi con una velocità massima, autolimitata, pari a 150 km/h. La 500 elettrica include anche un pacco batterie da 42 kWh in grado di garantire un’autonomia di 320 chilometri nel ciclo misto WLTP. A differenza di quanto avviene con “La Prima”, per la France Edition il nuovo easy Wallbox è disponibile come accessorio e non incluso nella dotazione di serie.

La nuova serie speciale si distingue per gli esclusivi colori Onyx Black (nero pastello) e Solid White (bianco pastello) e per la presenza di cerchi in lega da 16 pollici oltre che per dettagli cromati ed uno specifico badge France Edition sulle porte. I rivestimenti interni sono realizzati in Seaqual, tessuto realizzato con plastica riciclata recuperata in mare. Il tessuto, ricordiamo, è già stato utilizzato per la 500 Hybrid.

Nuova Fiat 500 elettrica: appuntamento al 4 luglio per la gamma completa

La nuova France Edition è un’altra serie speciale, a prezzo contenuto rispetto a “La Prima”, che Fiat lancia sul mercato francese con l’obiettivo di sfruttare, al massimo, gli incentivi nazionali e locali a disposizione degli acquirenti in Francia che, come visto, permettono di abbassare notevolmente il prezzo effettivo d’acquisto della vettura.

In Italia, sfruttando l’Ecobonus con rottamazione, questa serie speciale costerebbe 23,900 Euro, per la versione berlina, un prezzo sicuramente interessante considerando la novità rappresentata dalla city car a zero emissioni di Fiat e la dotazione di alto livello che caratterizza la serie speciale. Come anticipato in precedenza, nei prossimi giorni scopriremo se Fiat presenterà o meno nuove serie speciali della nuova Fiat 500 elettrica sulla linea della France Edition.

Per il debutto della gamma completa della 500 a zero emissioni sarà, invece, necessario attendere il prossimo 4 luglio. Tra poco più di una settimana, infatti, Fiat, in occasione del compleanno della 500, dovrebbe presentare tutta la famiglia della sua city car elettrica che, ricordiamo, è attesa al debutto in concessionaria nel mese di settembre. Secondo le prime indiscrezioni, il modello “base” della nuova 500 partirà da circa 25 mila Euro.

Ricordiamo che FCA ha già confermato che nel 2020 verranno prodotte 15 mila unità di 500 elettrica. La produzione iniziale si concentrerà sulle serie speciali come “La Prima”, “France Edition” ed eventuali altre serie che debutteranno nei prossimi giorni. Dal 2021, invece, si prevede un incremento della produzione sino a 60-70 mila unità annue.

Da notare che il prossimo anno dovrebbe esserci anche il debutto della Fiat 500 quattro porte (o “trepiuno”) con l’introduzione di una porta posteriore “contro vento” lato passeggero. Maggiori dettagli sul futuro della 500 elettrica, un progetto chiave per il marchio Fiat, arriveranno nei prossimi giorni. Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti.