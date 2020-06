Nuova Fiat 500 Elettrica: debutta la versione berlina in edizione La Prima

Era solo questione di tempo prima che Fiat annunciasse al pubblico la versione berlina della nuova Fiat 500 Elettrica dopo aver presentato in anteprima la variante convertibile. Proprio come quest’ultima, la nuova versione della popolare city car a zero emissioni sarà inizialmente offerta nella speciale edizione La Prima.

Questa è caratterizzata da un tetto apribile panoramico in vetro e offerta in tre esclusive colorazioni: Ocean Green, Mineral Grey e Celestial Blue. Di serie, la Fiat 500 Elettrica berlina propone fari a LED, cerchi in lega da 17″ con taglio a diamante, inserti cromati e rivestimento in ecopelle su sedili e cruscotto.

Nuova Fiat 500 Elettrica: ufficiale anche la versione berlina in edizione speciale La Prima

Il gruppo propulsore della vettura combina un pacco batterie da 42 kWh con un motore elettrico da 116 CV che permettono alla nuova 500e di assicurare un’autonomia di 320 km nel ciclo WLTP. Secondo i dati ufficiali forniti dal marchio automobilistico torinese, la nuova Fiat 500 Elettrica è in grado di scattare da 0 a 100 km/h in 9 secondi e da 0 a 50 km/h in 3,1 secondi mentre la velocità massima è limitata a 149 km/h.

A bordo dell’auto troviamo un sistema di ricarica rapida da 85 kW che permette di caricare il pacco batterie fino all’80% in soli 35 minuti usando un caricatore rapido. Questo perché la vettura 100% elettrica è capace di caricare sia in corrente alternata che continua.

La casa automobilistica italiana propone due soluzioni di ricarica domestica ai clienti che acquistano la Fiat 500 Elettrica berlina. La prima consiste nel sistema Easy Wallbox che può essere semplicemente collegato a una presa domestica senza la necessità di un’installazione professionale. Questo metodo consente di caricare la vettura sfruttando un massimo di 3 kW di potenza. Tuttavia, il sistema può essere anche aggiornato a 7,4 kW, consentendo una ricarica completa a casa in poco più di sei ore.

La nuova Fiat 500 Elettrica è anche il primo modello nel suo segmento a disporre della guida autonoma di Livello 2 e del primo veicolo di FCA ad avere il nuovo sistema di infotainment Uconnect 5 con display touch da 10.25 pollici e supporto Android Auto ed Apple CarPlay.

In Italia, la nuova Fiat 500 berlina La Prima Edition è disponibile al prezzo di 34.900 euro con incluso il sistema Easy Wallbox mentre nel Regno Unito parte da 26.995 sterline (30.311 euro) con inclusi Easy Wallbox e Plug-in Car Grant (PiCG).