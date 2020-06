Dodge Charger SRT Hellcat Widebody da 1000 CV di Hennessey in azione

L’introduzione della versione widebody ha portato alla Dodge Charger SRT Hellcat un leggero calo delle prestazioni. Tuttavia, Hennessey Performance Engineering ha deciso di spremere ancor di più il motore Hemi V8 sovralimentato da 6.2 litri nascosto sotto il cofano.

Il pacchetto di aggiornamento HPE1000 utilizzato dalla società di tuning permette alla berlina muscolosa di erogare una potenza di 1026 CV e 1313 nm di coppia massima. Parliamo di cifre piuttosto folli rispetto a quanto proposto dalla versione standard.

Dodge Charger SRT Hellcat Widebody: Hennessey Performance mostra la sua ultima creazione da 1000 CV

Sul banco di prova, la Dodge Charger SRT Hellcat Widebody è riuscita a registrare 828 CV e 990 nm sulle ruote posteriori. Da notare che a livello estetico, Hennessey Performance ha deciso di lasciare intatta la vettura in quanto tutte le modifiche sono nascoste sotto il cofano.

Il pacchetto HPE1000 viene fornito con una garanzia limitata di 1 anno/19.312 km. Da sottolineare il fatto che il tuner non ha rinforzato la trasmissione automatica della Charger SRT Hellcat Widebody originale, lasciando il cambio 8HP di ZF a 8 velocità praticamente originale.

Questo pacchetto è stato montato fino ad ora dalla società di tuning solo sui modelli Dodge e Jeep ad alte prestazioni e tutti propongono una coppia massima di 900 nm.

Sicuramente sarà abbastanza difficile scaricare oltre 1000 CV sull’asfalto senza far girare le ruote posteriori, nonostante la Dodge Charger SRT Hellcat Widebody abbia delle gomme più larghe. In ogni caso, Hennessey Performance sostiene che la vettura è in grado di accelerare da 0 a 96 km/h in 2,8 secondi e di completare il quarto di miglio in 9,9 secondi a una velocità di 227 km/h.