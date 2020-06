FCA presenta la nuova Fiat Strada Plus, versione con la più alta capacità di carico della categoria

In attesa del debutto ufficiale che dovrebbe avvenire venerdì prossimo (26) in occasione di un grande evento, in modo virtuale, come raccomandato da tutti i protocolli sanitari, il marchio Fiat Chrysler (FCA) ha incontrato alcuni giornalisti di Minas Gerais per parlare della nuova Fiat Strada. L’incontro, ovviamente, è stato un “aperitivo” di ciò che verrà svelato completamente domani. Questa volta, i riflettori erano puntati su una nuova versione che debutterà con la Fiat Strada 2021.

Al posto delle opzioni di cabina estese, arriverà sul mercato la nuova Fiat Strada Plus, che avrà due versioni di finitura: Endurance e Freedom. I prezzi di tutte le versioni della nuova generazione di Strada dovrebbero essere noti venerdì prossimo, con il lancio commerciale del pick-up.

Fiat Strada Plus avrà una capacità di due passeggeri e la capacità volumetrica del cassone posteriore è di 1.354 litri, con un aumento di 134 litri rispetto al vano della vecchia Strada, che continuerà ad essere prodotta ma solo nella versione di ingresso per il modello. Sempre secondo FCA, la nuova Strada Plus diventerà il pickup compatto in vendita in Brasile con la più alta capacità di carico della categoria, passando da 705 kg a 720 kg. La cabina singola Fiat Strada ha 49 litri con la ruota di scorta dietro i sedili per ospitare bagagli e altri oggetti.

