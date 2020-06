Ferrari aggiunge un nuovo showroom e un centro assistenza autorizzati nel Kent

Ferrari ha aperto un nuovissimo centro di assistenza ufficiale e uno showroom approvato per il suo stock di auto usate a Sevenoaks, nel Kent. Questo è il secondo centro assistenza Ferrari dedicato che aprirà a giugno, portando il numero totale nel Regno Unito a 15. La nuova struttura è la beneficiaria di un ulteriore investimento di £ 1,2 milioni da parte del Jardine Motors Group, un partner ufficiale della casa del cavallino rampante che gestisce un altro showroom a Colchester e che è l’attuale vincitore del Ferrari Global Service Award.

Paul Westaway, direttore del marchio della divisione di lusso di Jardine Motors, ha dichiarato: ‘Questo è un momento molto emozionante per far parte della famiglia Ferrari e Jardine con l’apertura di un nuovo centro servizi e un sito di auto usate omologate nel Kent, ed è una testimonianza al duro lavoro del team finora con il nostro partner che vede la nostra relazione andare sempre più forte. ‘Fornire un’offerta dedicata di auto usate ai nostri clienti di lusso di alto livello che condividono la nostra passione per il marchio Ferrari, significa che possiamo offrire gli altissimi livelli di servizio che il nostro team di Jardine raggiunge, sia per i clienti esistenti che per quelli nuovi nel Kent.

“La nostra ambizione è replicare il successo che abbiamo già raggiunto e rendere questo uno dei centri di assistenza Ferrari più performanti nella rete globale di concessionari Ferrari.” Francesco Balli, direttore regionale del cavallino rampante nel Nord Europa, ha aggiunto: ‘Non vediamo l’ora di accogliere sia i nostri clienti esistenti che quelli nuovi nel nuovo centro servizi Ferrari nel Kent, gestito da Jardine Motors, l’attuale detentore del Global Service Award.

‘Siamo entusiasti del fatto che la domanda di auto Ferrari usate e i servizi forniti dai nostri partner ufficiali dei concessionari rimangano forti anche in questi tempi senza precedenti. “È questa passione dei nostri affezionati clienti che ci ha permesso di espandere la nostra rete di rivenditori nel Regno Unito con uno dei nostri partner di lunga data.” Il centro di assistenza Sevenoaks impiega tecnici formati dalla Ferrari. Dispone di tre postazioni per officina e uno showroom a quattro posti per le auto usate del marchio, nonché spazio per altre auto in loco, inclusa una selezione del programma Ferrari approvato per auto fino a 15 anni.

