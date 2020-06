Ferrari mette in vendita il suo motore F2002 per 75.000 euro

La Ferrari ha messo in vendita un pezzo unico per tutti quei collezionisti e appassionati di sport motoristici. Questo è il motore che la sua vettura di F1 ha usato nella stagione 2002, lo stesso in cui quelli di Maranello hanno conquistato il titolo di piloti e costruttori. Questo pezzo può essere acquistato online attraverso il negozio Ferrari sul suo sito ufficiale. Al momento, questa unità di potenza è già in pre-vendita, quindi può essere prenotata.

Tuttavia, questo prezioso motore non è alla portata di tutti i budget. Il prezzo è di 75.000 euro, a cui dovrebbero essere aggiunti altri 11 costi di spedizione. Il tempo stimato di arrivo dell’articolo una volta disponibile è di circa 15 giorni, anche se dipenderà dal paese da cui viene effettuato l’acquisto.

Secondo la descrizione dell’unità di potenza, essa raggiunge 17.800 giri al minuto e ha anche una capacità di 2.996,62 centimetri cubi. Il motore è un V10, che si caratterizza, tra le altre cose, per il suo suono, notevolmente superiore a quello dell’attuale V6 e per non essere un ibrido. Le persone che lo acquistano riceveranno un certificato di autenticità firmato da Mattia Binotto, capo del team Ferrari.

Tuttavia, questo non è l’unico elemento di una Formula 1 in vendita sul sito Web Ferrari. È inoltre possibile acquistare l’ala anteriore dell’auto del 2005 guidata da Schumacher per 5.000 euro o il pannello del motore della stagione 2007 per 9.000 euro.

Un altro elemento è una replica a grandezza naturale dell’elmetto che Charles Leclerc ha usato in Belgio ed è anche firmato dallo stesso pilota. Questo pezzo costa 19.400 euro. Oltre alla categoria regina, la Ferrari vende anche una replica del muso della 268 SP del 1962 nel suo caratteristico colore rosso. In questo caso, chiunque voglia acquistarlo dovrà pagare un importo di 18.500 euro.

