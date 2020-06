Alfa Romeo USA celebra i 110 anni di storia del marchio con alcuni video

A brevissimo prenderà il via l’evento celebrativo per i 110 anni di storia di Alfa Romeo. L’evento in questione si svolgerà al Museo Alfa Romeo di Arese e sarà visibile in diretta streaming su YouTube ed anche in diretta TV sui canali di Sky Sport. A celebrare il nuovo compleanno di Alfa Romeo segnaliamo l’arrivo di nuovi video ufficiali diffusi da Alfa Romeo USA.

Il primo video, denominato semplicemente 110th Anniversary, condensa in circa 4 minuti i 110 anni di storia del marchio italiano, partendo dalle origini, quando il nome era ancora A.L.F.A, per poi descrivere la trasformazione in Alfa Romeo, i primi anni di storia, il debutto nelle competizioni, i successi in Formula 1, la nascita di modelli storici come la Giulietta, la Giulia, la 33 Stradale.

Il video racconta anche la storia più recente del marchio con l’entrata nel gruppo Fiat e la nascita delle Alfa Romeo moderne, il progetto della 8C, la 4C e sino ad arrivare a Giulia e Stelvio ed al ritorno in Formula 1. In chiusura anche uno sguardo al futuro del marchio italiano ed al Tonale Concept, il primo modello plug-in hybrid di Alfa Romeo, che, come conferma anche questo video, arriverà con la sua versione di serie anche in Nord America.

Ecco il nuovo video celebrativo:

Il canale YouTube di Alfa Romeo USA ha reso disponibili anche altri video dedicati alla storia del marchio italiano ed, in particolare, la Museo Alfa Romeo di Arese che riapre oggi le porte al pubblico. Qui di seguito trovate il primo video della serie dedicata al museo del marchio italiano (tutti gli altri sono disponibili sul canale).

Ricordiamo che l’evento celebrativo per i 110 anni del marchio Alfa Romeo può essere seguito in diretta streaming dal player riportato qui di sotto si svolgerà presso il Museo di Arese che, proprio oggi, riapre i battenti al pubblico (per maggiori dettagli potete dare un’occhiata al sito del museo) con anche la possibilità di visitare la “Collezione Nascosta” con modelli, motori e cimeli che solitamente non sono esposti in pubblico.

L’attrazione dell’evento sarà ,senza dubbio, la nuova Alfa Romeo Giulia GTA che, dopo la presentazione online avvenuta lo scorso mese di marzo, debutta in via ufficiale in pubblico in occasione dell’evento dedicato ai 110 anni del marchio. La nuova evoluzione della Giulia arriverà presto sul mercato (qui i dettagli sui prezzi) ma sarà disponibile in serie limitata (per ora solo in Europa).

Staremo a vedere se, nel corso dell’evento, Alfa Romeo riserverà agli appassionati del marchio qualche sorpresa o se la manifestazione di oggi si concentrerà esclusivamente sulla storia del marchio che, in 110 anni, ha messo assieme un lunghissimo elenco di capolavori del mondo delle quattro ruote. Ecco il player per seguire l’evento in diretta.