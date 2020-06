Alfa Romeo: l’evento celebrativo dei 110 anni sarà trasmesso anche in diretta TV

Nella giornata di ieri, Alfa Romeo ha annunciato un importante evento celebrativo per i 110 anni anni del marchio. L’evento in questione si svolgerà al Museo Alfa Romeo di Arese che, come già annunciato qualche settimana fa, riapre le porte al pubblico per l’occasione permettendo di accedere alla “Collezione Nascosta” (su prenotazione) che racchiude veicoli, motori e cimeli che, solitamente, non vengono esposti in pubblico. Da notare che è in programma anche l’inaugurazione della mostra “Alfa Romeo in divisa” dedicata alle auto del marchio che hanno prestato servizio con l’Arma dei Carabinieri.

L’evento in programma domani 24 giugno dalle 15.30 sarà trasmesso in diretta streaming su YouTube (c’è già l’evento disponibile, trovate il player a fine articolo). Come confermato in queste ore, inoltre, l’appuntamento sarà trasmesso anche in diretta TV da Sky. Domani, dalle 15,30, le telecamere di Sky saranno in diretta al Museo di Arese per raccontare l’evento per i 110 anni del marchio italiano. Gli inviati Sky saranno Carlo Vanzini e Federica Masolin e l’evento sarà trasmesso in diretta TV sui canali 201 e 207 di Sky.

Da notare, inoltre, che Sky trasmetterà la manifestazione anche in diretta streaming sul suo sito (Skysport.it). Gli utenti potranno guardare l’evento in replica alle 22.30, sempre sui canali Sky Sport. Molto probabilmente, l’evento integrale resterà anche sul canale di YouTube di Alfa Romeo e potrà essere seguito “on demand” nelle ore successive la diretta.

Ricordiamo che l’evento celebrativo per i 110 anni del marchio sarà anche l’occasione per il debutto in pubblico dell’Alfa Romeo Giulia GTA (il comunicato ufficiale di Alfa Romeo non fa riferimento alla Giulia GTAm che dovrebbe comunque essere esposta). Da notare che è previsto anche un collegamento con Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi, i piloti del team Alfa Romeo di Formula 1, pronti ad iniziare la nuova stagione.

Staremo a vedere se, oltre al debutto in pubblico della Giulia GTA, l’evento celebrativo di domani 24 giugno porterà qualche novità per il futuro di Alfa Romeo. Il presente del marchio italiano è, sicuramente, molto difficile con la crisi del mercato auto internazionale che è andata a peggiorare una situazione già molto complicata.

Alfa Romeo non dovrebbe avere ulteriori novità in arrivo nel corso dei prossimi mesi. Per il marchio italiano, infatti, è tutto rinviato al 2021, un anno determinate per il futuro del brand. Il prossimo anno, infatti, è atteso il debutto dell’Alfa Romeo Tonale (i cui lavori di pre-produzione devono ancora iniziare) e i restyling di Giulia e Stelvio che hanno ancora diversi anni di carriera da affrontare.

Per ora, quindi, non ci resta che attendere maggiori dettagli sull’evento di domani. Se volete seguirlo in streaming su YouTube, vi lasciamo il player qui di sotto.