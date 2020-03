Nuova Fiat 500: altri modelli utilizzeranno la nuova piattaforma, anche la Centoventi “di serie”

La presentazione ufficiale della Nuova Fiat 500 segna l’inizio di “una nuova era” per il gruppo FCA e per il marchio Fiat che punterà, sempre di più, sull’elettrico con l’obiettivo di conquistare la leadership del mercato delle city car a zero emissioni nel giro di pochi anni. Il progetto della nuova generazione di 500 è molto ambizioso anche perché la vettura è stata sviluppata da zero, partendo da una nuova piattaforma, specifica per modelli elettrificati.

In attesa del rilascio di maggiori dettagli sul futuro della gamma Fiat, il nuovo uno del brand torinese, Olivier Francois, ha confermato in via ufficiale che dalla base della nuova piattaforma della Fiat 500 verranno realizzati anche altri modelli. Per ora, il manager non è ancora entrato nei dettagli di quelle che saranno le novità su cui FCA è al lavoro ma ha comunque confermato un’indiscrezione che da tempo circola in rete.

La Fiat Centoventi “di serie” si farà

Uno degli elementi chiave del progetto di crescita futura di Fiat è rappresentato dalla dalla Fiat Centoventi Concept, il prototipo presentato al Salone dell’auto di Ginevra 2019. Come confermato da Francois alcune settimane fa, la gamma Fiat trarrà profonda ispirazione dalla Centoventi tanto che potrebbero arrivare diversi modelli ispirati al progetto, dal segmento A al segmento D.

Nell’intervista rilasciata ad AutoExpress in queste ore, Francois ha confermato che Fiat è già al lavoro sulla versione di serie della Centoventi, un progetto fortemente collegato a quello che potrebbe essere il futuro della Fiat Panda. Sin dalla presentazione ufficiale della concept car, la Centoventi è stata collegata alla Panda ed all’idea di una city car elettrica, pratica e con un design minimalista. Di certo, ne sapremo di più in futuro.

Nelle scorse settimane, il numero uno di Fiat confermò che la Panda del futuro sarà legata alla Centoventi, diventando una segmento B ed abbandonando il settore low cost in cui, ad oggi, rappresenta uno dei modelli leader. Maggiori dettagli sulla nuova Panda e sul futuro della Centoventi arriveranno, di certo, nelle prossime settimane.

La piattaforma della 500 Elettrica sarà utilizzata anche da altri marchi

La piattaforma della Nuova Fiat 500 non sarà, come prevedibile, un’esclusiva del marchio Fiat e la conferma arriva direttamente da Olivier Francois che ha sottolineato l’intenzione di FCA di sfruttare al massimo l’investimento per lo sviluppo della piattaforma. Da questa nuova piattaforma, infatti, verranno realizzati nuovi modelli a marchio Fiat (e qui ritorna il discorso fatto sulla nuova Panda e sulla versione di serie della Centoventi) ma anche modelli inediti sviluppati per altri brand.

Con l’imminente fusione tra FCA e PSA è facile ipotizzare la nascita di nuovi modelli elettrici per i vari brand che faranno parte del nuovo maxi gruppo. Oltre a Peugeot, Citroen, DS e Opel anche i marchi di FCA (ad esempio Lancia ma anche Jeep) potrebbero sfruttare questa piattaforma per dar vita a nuovi progetti.

FCA, ad oggi, non ha rilasciato alcuna informazione sulla questione. Il gruppo ha oramai un piano industriale in costante divenire e i progetti in sviluppo potrebbero essere numerosi. Nei prossimi potrebbero arrivare, di certo, nuove informazioni. Chiaramente, i primi modelli basati sulla piattaforma della nuova 500 arriveranno non prima del 2021.

Fiat ha già confermato che, per il 2020, la produzione della Nuova Fiat 500 sarà limitata. La crescita produttiva e la possibilità di sfruttare al massimo questa nuova piattaforma sono in programma per il 2021. Per ora, quindi, non ci resta che attendere il rilascio di ulteriori aggiornamenti sulla questione. Continuate a seguirci per saperne di più.