Fiat Centoventi: un nuovo premio per il prototipo che influenzerà il futuro di Fiat

In occasione del Salone dell’auto di Ginevra 2019 il marchio ha presentato, in anteprima assoluta, la Fiat Centoventi Concept, un prototipo che, oltre a celebrare i 120 anni del marchio Fiat, anticipa una delle principali evoluzioni future del marchio. Dalla Centoventi, infatti, il marchio italiano ha intenzione di sviluppare un’intera gamma di modelli che, insieme alla nuova Fiat 500 elettrica, rappresenterà il futuro del brand.

A confermare il successo della Fiat Centoventi Concept arriva oggi la consegna del premio di “Miglior Concept Car 2019” assegnato al prototipo del marchio italiano dalla giuria di Car Design News composta da 18 direttori dei Centri Stile delle principali case automobilistiche di livello mondiale. Il premio ottenuto oggi dalla Centoventi non è il primo conquistato dal prototipo.

La Fiat Centoventi Concept, infatti, ha già ricevuto il Red Dot Award 2019 e il Premio Speciale della Giuria del Trophees Argus 2020. Secondo la giuria di Car Design News, la Centoventi “si contraddistingue per l’innovativo concetto modulare e per l’eccezionale impiego di colori e materiali”. Il progetto ha conquistato gli esperti della giuria grazie a quelle che sono le principali scelte progettuali operatore da Fiat.

Olivier Francois, numero uno del marchio Fiat, ha così commentato il nuovo premio ottenuto dalla Fiat Centoventi Concept: “Vincere questo premio mi rende estremamente orgoglioso e il parere di una giura internazionale di altissimo profilo sottolinea l’importanza del design nel progetto Centoventi. Questa è la vision di Fiat della mobilità elettrica e democratica nel prossimo futuro, una visione basata su oltre 120 anni di storia”

Francois ha anche sottolineato il punto di forza del progetto: “la Centoventi infatti è stata pensata per essere aggiornabile con la massima libertà e fantasia nei colori, nella configurazione degli interni, nella configurazione del tetto, nel sistema di infotainment e perfino nel range di autonomia garantito dalle batterie modulari” La concept car di Fiat incarna al meglio il concetto di “less i more” e, secondo Francois, si caratterizza come il prototipo di “un’auto essenziale” ed “estremamente personalizzabile”.

Dalla Centoventi nascerà un’intera gamma di modelli di Fiat

Come anticipato da Oliver Francois ad inizio anno, il marchio Fiat ha grandi progetti per il futuro della Centoventi. Dalla concept car presentata al Salone dell’auto di Ginevra del 2019, infatti, potrebbero nascere ben quattro modelli che andranno a rimpiazzare, progressivamente, l’attuale gamma Fiat (sostituendo modelli come la Panda e la Tipo) e portando il brand in nuovi segmenti di mercato.

Secondo il numero uno del marchio Fiat, dalla Centoventi nascerà l’erede diretta della Panda che, come confermato anche da recenti indiscrezioni, passerà dal segmento A al segmento B, abbandonando il carattere di city car low cost e ultra-compatta ma conservando gli elementi caratterizzanti del progetto Centoventi. Nello stesso segmento, inoltre, dovrebbe arrivare anche un progetto che si configurerà una sorta di versione “SUV” della Panda.

Francois, con le sue dichiarazioni di inizio anno, confermò anche che la Centoventi rappresenterà il futuro di Fiat nel segmento C, con un progetto che dovrebbe andare a sostituire l’attuale gamma Tipo (in procinto di ricevere il restyling di metà carriera). A completare le possibili novità derivate dalla Centoventi Concept ci sarà anche un modello di segmento D che segnerà il ritorno di Fiat in un segmento di mercato abbandonato da diversi anni.

Tutti questi progetti, al momento, non hanno ancora una data di debutto e, soprattutto, non sono stati confermati ufficialmente da un piano industriale. Si tratta, di fatto, di idee in sviluppo ma che non hanno ancora ricevuto l’ok definitivo per la produzione. La crisi economica in corso potrebbe aver cambiato (almeno parzialmente) le carte in tavola.

Di certo, in ogni caso, dalla base della Centoventi il marchio Fiat ha tutta l’intenzione di realizzare diversi modelli trasformando le idee presentate nel concept in qualcosa in grado di rappresentare una nuova realtà del mercato delle quattro ruote.