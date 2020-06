Ferrari 430 Scuderia con scarico Capristo avvistata a Monte Carlo | Video

Proprio ieri vi abbiamo parlato di una F430 rivestita nella colorazione argento protagonista di un test di velocità sull’Autobahn condotto dal canale YouTube AutoTopNL. In questo articolo, però, ci concentreremo sulla Ferrari 430 Scuderia. Si tratta di una speciale variante della berlinetta sportiva annunciata nel 2007 che si è proposta sul mercato come diretto erede della 360 Challenge Stradale.

Rispetto alla F430, abbiamo degli alleggerimenti e una potenza extra. L’auto è stata sviluppata dal cavallino rampante in collaborazione con Michael Schumacher e propone un peso di 1350 kg a secco (100 kg in meno rispetto al modello standard) mentre il motore V8 da 4.3 litri sviluppa una potenza di 510 CV e 470 nm di coppia massima a 8500 g/min. Parliamo di 45 CV e 5 nm in più della F430.

Ferrari 430 Scuderia: un esemplare con scarico Capristo sfila sulle strade di Monte Carlo

Da notare che la versione Scuderia propone un rapporto peso/potenza di 2,45 kg/CV. Lo scatto da 0 a 100 km/h avviene in 3,6 secondi mentre la velocità massima tocca i 320 km/h. A bordo della 430 Scuderia troviamo un impianto frenante in carbo-ceramica che contribuisce al risparmio di peso generale del bolide.

Il cambio F1 è stato reso più rapido rispetto al modello standard con tempi di risposta di 60 ms. Modifiche sono state applicate anche al manettino presente sul volante su cui è stata eliminata la modalità di guida da usare per neve/ghiaccio.

A livello estetico, questa vettura differisce dalla versione normale per la presenza di minigonne leggermente diverse, per il retro più sportivo con un nuovo estrattore aerodinamico e una presa d’aria più grande e per il nuovo paraurti. Altri cambiamenti presenti a bordo della 430 Scuderia riguardano i nuovi cerchi verniciati in oro, i due terminali di scarico singoli più grandi, gli specchietti retrovisori esterni in carbonio e gli interni più sportivi.

Complessivamente, la casa automobilistica modenese ha prodotto solo 1200 esemplari della vettura. Qui sotto trovate un video pubblicato su YouTube qualche anno fa dal canale ExoticCarspotters che ci mostra un esemplare della Ferrari 430 Scuderia dotato di un impianto di scarico diretto Capristo.