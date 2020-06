Ferrari F430 sfreccia sull’Autobahn a 310 km/h | Video

Con l’obiettivo di sostituire la 360 Modena, Ferrari ha presentato durante il Salone di Parigi del 2004 la Ferrari F430, sostituita successivamente dalla 458 Italia. Abbiamo di fronte una berlinetta sportiva prodotta dalla casa automobilistica di Maranello dal 2004 al 2009.

La F430 segna l’arrivo di una nuova generazione di modelli con motore V8. A bordo troviamo anche diverse innovazioni significative che derivano dall’esperienza accumulata in Formula 1 dal marchio modenese. Ad esempio, la Ferrari F430 è stata la prima auto al mondo a disporre del differenziale elettronico E-Diff e del manettino che consente di controllare le dinamiche della vettura.

Ferrari F430: un esemplare color argento sfreccia su un tratto dell’Autobahn

Secondo alcuni esperti del settore, la F430 rappresenta il punto di svolta del cavallino rampante poiché sono state adottate delle soluzioni tecniche che l’hanno resa più versatile e meno onerosa. Sotto il cofano trova posto il potente motore V8 F136E con monoblocco e testate in lega di alluminio.

Rispetto al propulsore montato sulla 360 Modena, abbiamo innanzitutto una cilindrata che è passata a 4308 cc da 3586 cc. Nonostante ciò, il peso dell’unità è diminuito di circa 4 kg mentre le performance sono aumentate del 25% per quanto riguarda la coppia e del 23% per la potenza.

Complessivamente, la Ferrari F430 è in grado di sviluppare una potenza di 490 CV a 8500 g/min e 465 nm di coppia massima a 5250 g/min. Secondo le informazioni fornite dalla casa automobilistica modenese, la F430 è capace di raggiungere una velocità massima di 315 km/h (310 km/h per la spider) e scattare da 0 a 100 km/h in soli 4 secondi (4,10 secondi per la spider).

Qui sotto trovate un video pubblicato su YouTube da AutoTopNL che vede protagonista proprio una Ferrari F430 rivestita in argento testata su un tratto dell’Autobahn dove non ci sono limiti di velocità.