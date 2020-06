Jeep Wrangler testata per sei lunghi mesi | Video

Quasi tutti gli appassionati di off-road hanno sognato almeno una volta di guidare la nuova Jeep Wrangler. L’ultima generazione è entrata in produzione alla fine del 2017, quindi presto celebrerà il suo terzo anniversario.

La vettura dispone di varie caratteristiche che la rendono riconoscibile all’istante. Un esempio è il suo design senza tempo preso dai predecessori, anche se con alcune modifiche qua e là che la rendono più moderna e adatta ai tempi nostri.

Jeep Wrangler: l’ultima generazione dell’iconico modello messo duramente alla prova

La plancia centrale è stata fortemente ridisegnata poiché ora presenta l’ultimo sistema di infotainment del marchio, intuitivo e personalizzabile. È possibile abbinare facilmente il proprio smartphone per sfruttare al meglio tutte le caratteristiche offerte, restando con le mani sul volante. Non mancano varie caratteristiche come climatizzatore automatico, sistemi di sicurezza e rivestimento in pelle.

Secondo Kelley Blue Book (KBB), la maggior parte delle funzionalità proposte dalla nuova Jeep Wrangler funzionano senza problemi dopo un test durato sei mesi. La prova è stata fatta su una Wrangler Sahara 2019 che negli Stati Uniti costa 53.680 dollari – 47.834 euro (o 15.215 dollari in più rispetto al modello standard – 13.558 euro).

Come fa notare il recensore nel video presente in fondo all’articolo, l’iconico fuoristrada risulta sorprendentemente comodo in autostrada e fantastico sui sentieri battuti. Tuttavia, lo sterzo richiede una regolazione costante anche su strade diritte e la trasmissione potrebbe non essere apprezzata da tutti. Inoltre, la sostituzione del tetto è un’operazione che potrebbe stancare molte persone.

Durante i sei mesi di test, Kelley Blue Book ha parcheggiato la vettura per strada. Questa, però, non è stata una buona idea in quanto i fari a LED sono stati rubati dato che il cofano motore non dispone di un meccanismo di blocco. Se ciò non bastasse, la sostituzione dei fari richiede una spesa non economica. Per scoprire maggiori informazioni sulla Jeep Wrangler, vi basta cliccare sul tasto Play dell’anteprima del video sottostante.