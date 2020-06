Jeep Renegade è una Wrangler più compatta e raffinata? | Video

Negli ultimi anni abbiamo visto diversi crossover e SUV molto interessanti arrivare sul mercato. Gli ultimi modelli in arrivo propongono delle costruzioni unibody e piccole e basati su piattaforme body-on-frame (come il Suzuki Jimny).

Il Jeep Renegade teoricamente si colloca nel segmento crossover in quanto si basa sulla Fiat 500X. Tuttavia, alcuni lo considerano anche un piccolo SUV, nonostante le sporgenze corte e il design esterno robusto. Progettato per assomigliare a una versione più compatta della Wrangler, il Renegade è senza dubbio uno dei modelli più belli presenti in questo segmento.

Jeep Renegade: Kelley Blue Book mette alla prova il popolare SUV compatto

Il veicolo offre un notevole spazio per la testa e per le gambe nella parte posteriore, soprattutto con due passeggeri anziché tre. I sedili anteriori sono molto comodi e inoltre c’è abbastanza spazio per riporre oggetti.

Se ciò non bastasse, la casa automobilistica americana ha implementato una serie di tecnologie come la frenata di emergenza automatica, il cruise control e il sistema di navigazione, anche se per poter beneficiare di Apple CarPlay e Android Auto bisogna optare per gli allestimenti top di gamma.

La line-up del Jeep Renegade parte con la versione Sport equipaggiata da un motore a quattro cilindri da 2.4 litri con potenza di 180 CV e cambio automatico a 9 velocità. La variante Latitude ha lo stesso propulsore, così come le Upland e Latitude. Il Renegade Limited, invece, è equipaggiato dal nuovo propulsore turbo da 1.3 litri con potenza di 177 CV.

Sia la versione Trailhawk che la High Altitude utilizzano lo stesso powertrain ma i prezzi di partenza sono leggermente diversi. Qui sotto trovate un video pubblicato su YouTube da Kelley Blue Book (KBB) che ci mostra nel dettaglio tutte le caratteristiche offerte dal Jeep Renegade 2020, oltre a un test effettuato su strada.