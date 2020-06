Ferrari SF90 Stradale sfreccia sul circuito di Fiorano | Video

La Ferrari SF90 Stradale è la prima ibrida plug-in progettata dalla casa automobilistica modenese, ispirata all’omonima monoposto di Formula 1. Grazie all’uso di un gruppo propulsore ibrido, la SF90 Stradale è la Ferrari stradale più potente della storia.

La presentazione ufficiale del bolide è avvenuta durante un evento durato tre giorni, organizzato a Fiorano, il 29 maggio 2019. Alla presentazione hanno preso parte diverse persone importanti come Louis Camilleri, John Elkann e Piero Ferrari.

Ferrari SF90 Stradale: la supercar ibrida plug-in avvistata sul circuito di Fiorano

Sotto il cofano della supercar ibrida troviamo il conosciutissimo motore V8 biturbo da 4 litri capace di sviluppare una potenza di 780 CV a 7500 g/min e 800 nm di coppia massima a 6000 g/min. Accanto al propulsore termico ci sono tre motori elettrici: uno posizionato tra il motore termico e il cambio e due sull’assale anteriore.

I tre powertrain sviluppano complessivamente 220 CV di potenza, portando quella massima a ben 1000 CV. Questi ultimi sono sfruttabili esclusivamente impostando la modalità di guida Qualify.

Vicino al gruppo propulsore troviamo una batteria agli ioni di litio ad alte prestazioni che garantisce fino a 25 km di autonomia in modalità full electric con una sola ricarica. A livello di prestazioni, la Ferrari SF90 Stradale si avvicina molto a una monoposto di Formula 1.

Infatti, la supercar ibrida plug-in è capace di scattare da 0 a 100 km/h in soli 2,5 secondi e da 0 a 200 km/h in 6,7 secondi mentre la velocità massima tocca i 340 km/h. Sul circuito di Fiorano, la vettura è riuscita a concludere il giro in 1’19”, ossia 0,7 secondi in meno rispetto a LaFerrari.

Qui sotto trovate un video pubblicato su YouTube da ItalianSupercarVideo che ci mostra due Ferrari SF90 Stradale mentre sfrecciavano sulla pista di Fiorano proprio ieri.