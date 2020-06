Jeep Gladiator: la versione Sport S farà calare il prezzo di partenza

Jeep ha deciso di ridurre il prezzo di partenza di 10.000 dollari australiani (6.128 euro) della gamma Jeep Gladiator poche settimane dopo l’arrivo sul mercato australiano. In particolare, la casa automobilistica statunitense aggiungerà la versione Sport S alla line-up del Gladiator australiano che porterà il prezzo di partenza a circa 65.000 dollari australiani (39.835 euro).

Il nuovo modello entry-level arriverà in Australia entro la fine del 2020 e, come anticipato ad inizio articolo, il prezzo di partenza calerà di circa 10.000 dollari australiani.

Jeep Gladiator: entro la fine del 2020 si aggiungerà una nuova versione del pick-up

Purtroppo, le caratteristiche del Gladiator Sport S australiano devono essere ancora comunicate da Jeep Australia. Tuttavia, il modello commercializzato in Nord America dispone di un sistema di infotainment con display da 5 pollici, sedili in tessuto con regolazione manuale, cerchi in lega da 17″ e capote Sunrider.

Troviamo anche dei differenziali più piccoli e stretti rispetto a quelli usati sulle varianti Overland e Rubicon. Gli acquirenti americani hanno la possibilità di aggiungere il pacchetto Max Tow sulla Sport S il quale aggiunge dei differenziali più grandi e altro ancora. Inoltre, con questo pacchetto applicato, il pick-up è in grado di caricare fino a 3470 kg. Attualmente, il Gladiator venduto in Australia è capace di trainare fino a 2721 kg.

Vi ricordiamo che il Gladiator Overland dispone di alcune caratteristiche dedicate all’ambiente urbano come gli interni in pelle, i sedili con funzione di riscaldamento, i parafanghi in tinta con la carrozzeria e i cerchi da 18″ di serie.

Il Jeep Gladiator Rubicon, invece, si concentra più sull’off-road con pneumatici più aggressivi, barra antirollio anteriore con disconnessione e altro ancora. Il pick-up è arrivato in Australia in versione Launch Edition che combina il meglio di Overland e Rubicon al prezzo di 86.450 dollari australiani (52.980 euro).