Alfa Romeo 8C Competizione protagonista del video del nono episodio di “Storie Alfa Romeo”

Il nono episodio della serie “Storie Alfa Romeo”, con cui la casa italiana sta celebrando i suoi 110 anni di storia, ha come protagonista l’Alfa Romeo 8C Competizione, un progetto entrato in produzione (in serie limitata) nel 2007 ed oggi considerato un vero e proprio simbolo del marchio italiano ed una “supercar che omaggia la tradizione e guarda al futuro”.

In queste ore, Alfa Romeo ha rilasciato sul suo canale YouTube ufficiale il video dedicato all’Alfa Romeo 8C Competizione con la nona puntata di “Storie Alfa Romeo”, serie che oramai si avvia verso la conclusione (tutti i video sono disponibili su YouTube) anche in vista della prossima settimana con l‘evento celebrativo dei 110 anni di Alfa Romeo e la riapertura del Museo di Arese (dove verrà esposta anche la nuova Giulia GTA ricordiamo).

Il progetto dell’Alfa Romeo 8C Competizione debuttò nel 2003, come concept car, al Salone dell’Auto di Francoforte riscontrando un successo immediato. La produzione effettiva del modello di serie iniziò solo nel 2007 con i primi 500 esemplari numerati che vennero venduti già prima della partenza della fase di produzione del modello.

Il progetto 8C Competizione ha segnato il ritorno, dopo oltre 10 anni, della trazione posteriore. Prodotta nello stabilimento Maserati di Modena, la supercar di casa Alfa Romeo può contare su di un motore V8 da 4.7 litri che eroga ben 450 CV ed è in grado di spingere la vettura sino ad una velocità massima di 292 km/h con uno scatto 0-100 km/h completato in 4.2 secondi.

L’Alfa Romeo 8C Competizione è poi diventata un riferimento per i modelli a venire della casa italiana che, negli anni successivi, lanciò la MiTo e la Giulietta oltre alla “sorella minore” 4C, piccola e super sportiva (con un rapporto peso/potenza inferiore a 4 kg/CV) che, abbandonando le limitazioni del progetto in serie limitata, è diventata un punto di riferimento per tantissimi appassionati e solo oggi si prepara all’uscita definitiva dalle linee di produzione.

Ecco il video di “Storie Alfa Romeo” dedicato all’Alfa Romeo 8C Competizione: