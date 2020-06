Dodge Viper biturbo sfida una Kawasaki Ninja H2 modificata | Video

La Dodge Viper e la Kawasaki Ninja H2 sono due veicoli parecchio performanti e sicuramente non hanno bisogno di modifiche per offrire un’esperienza di guida appagante. Questo perché l’auto è equipaggiata da un motore V10 da 8.4 litri mentre la moto dispone di un compressore installato direttamente in fabbrica.

Tuttavia, i due esemplari che vi proponiamo in questo articolo sono un po’ diversi dai modelli originali e inoltre hanno avuto la possibilità di sfidarsi in una gara. Da notare che oltre alla Dodge Viper, hanno partecipato altre vetture performanti come una Lamborghini Huracan.

Dodge Viper: un esemplare da 1800 CV gareggia contro una Ninja H2R da 310 CV

Partendo dalla Kawasaki Ninja H2R, la versione stock è in grado di sviluppare una potenza di 228 CV. Tuttavia, il motore sovralimentato da 998cc della due ruote è capace di sviluppare 310 CV. Tale potenza viene erogata dal propulsore grazie ad alcune modifiche come ad esempio le nuove testate personalizzate oppure l’intercooler.

Per quanto riguarda la Dodge Viper modificata, il V10 ora dispone di un kit biturbo che porta la potenza a oltre 1800 CV. Questi vengono scaricati sulle ruote posteriori attraverso un cambio sequenziale.

Non mancano delle modifiche alle sospensioni e altre caratteristiche particolari come ad esempio il grosso alettone montato sul retro oppure i singolari cerchi con perline. Per scoprire il vincitore di questa curiosa sfida, vi basta cliccare sul tasto Play dell’anteprima del video sottostante.