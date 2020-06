Echo Auto: l’assistente vocale Alexa di Amazon arriva in tutte le vetture

La maggior parte delle auto di ultima generazione consentono di gestire, tramite degli appositi comandi vocali, diverse funzionalità. Ad esempio, è possibile riprodurre la musica, effettuare una chiamata e così via usando semplicemente la propria voce. Questo permette di non distrarsi durante la guida in quanto non bisogna utilizzare direttamente lo smartphone.

Nelle scorse ore, Amazon ha annunciato un nuovo prodotto in Italia chiamato Echo Auto che permette di portare queste soluzioni anche sulle vetture meno recenti grazie al suo assistente vocale integrato Alexa. Il colosso dell’e-commerce, assieme ad Apple e Google con i sistemi CarPlay e Android Auto, è una delle poche aziende ad aver investito parecchio in questo settore e continua a farlo con la sua gamma di prodotti Echo.

Echo Auto: il nuovo dispositivo di Amazon porta Alexa in tutte le vetture

Il nuovo Echo Auto è un dispositivo compatto che può essere alimentato tramite una porta USB oppure dalla porta accendisigari a 12V. A bordo troviamo ben otto microfoni e una connessione Bluetooth per collegarlo allo smartphone su cui è installata l’app Alexa.

È possibile utilizzare Echo Auto in maniera davvero semplice. Ad esempio, se il conducente ha bisogno di effettuare una chiamata, basterà semplicemente pronunciare il comando “Alexa, chiama Matteo“. Così facendo, il dispositivo Amazon elaborerà la richiesta e farà partire la telefonata. Qualora la vettura disponesse di un’interfaccia Bluetooth a cui è connesso lo smartphone, la telefonata verrà trasmessa direttamente all’impianto audio e al microfono presente a bordo.

L’Echo Auto è costituito da due semplici pulsanti che permettono di attivare/disattivare gli otto microfoni in dotazione e per richiamare Alexa senza pronunciare il suo nome. Visto che Amazon Echo Auto non è compatibile con tutte le vetture, è possibile conoscere quelle supportate tramite questa pagina.

Mentre in una delle immagini presenti nella galleria qui sopra potete scoprire se il supporto per la bocchetta d’areazione incluso nella confezione è compatibile con quelle presenti sulla vostra vettura. Il nuovo dispositivo di Amazon è disponibile già all’acquisto al prezzo di 59,99 euro.