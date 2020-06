Dodge Charger: un esemplare del 1969 in perfette condizioni è in vendita

Trovare sul mercato dell’usato in America una Dodge Charger del 1969 non è molto difficile ma un esemplare assolutamente senza ruggine e che il proprietario descrive come “un modello unico nel suo genere” è una cosa piuttosto rara.

Secondo la descrizione dell’annuncio di vendita pubblicato su eBay, questa Charger del ‘69 si presenta in condizioni estremamente pulite e intatte e con i numeri corrispondenti. Dando un’occhiata alle foto, sembra davvero che la muscle car sia in ottime condizioni e inoltre il motore 383ci (6.3 litri) nascosto sotto il cofano funziona correttamente.

Dodge Charger: un bellissimo esemplare del 1969 è disponibile all’asta su eBay

Anche la trasmissione non ha problemi, così come i paraurti, la griglia e i vetri. Dato che abbiamo di fronte una vettura con 51 anni alle spalle, ovviamente sono necessari alcuni miglioramenti come ad esempio il sedile passeggero che necessita di un nuovo rivestimento.

Ciò che distingue questa Dodge Charger dal resto degli esemplari in vendita è la totale assenza di ruggine. Il venditore afferma che tutti i pannelli della carrozzeria sono originali e l’unica modifica che l’auto ha ottenuto fino ad ora riguarda una piccola porzione del pavimento.

La muscle car ha trascorso quasi tutta la sua vita in garage. L’attuale proprietario afferma che il veicolo è rimasto fermo per circa due anni, quindi con una nuova batteria tutto dovrebbe funzionare senza problemi.

Per quanto riguarda il prezzo, questa Dodge Charger del 1969 viene venduta su eBay tramite un’asta. La migliore offerta piazzata al momento della pubblicazione di questo articolo è di 39.000 dollari (34.420 euro).