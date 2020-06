Jeep vuole che i fan creino un Easter Egg per un modello in arrivo

Jeep è nota per nascondere Easter Egg nei suoi veicoli e ora i fan avranno la possibilità di nasconderne uno all’interno di un veicolo in arrivo. Mentre i dettagli completi sul veicolo dovrebbero essere rilasciati a breve, FCA ha annunciato maggiori dettagli per un nuovo concorso.

Secondo l’annuncio rilasciato nelle scorse ore, la società chiederà alla comunità Jeep di creare il prossimo Easter Egg. Il migliore sarà nascosto su un futuro modello del marchio statunitense e apparentemente il creatore vincerà una nuova Jeep.

Jeep: FCA lancia una competizione per eleggere il miglior Easter Egg creato

Maggiori dettagli dovrebbero essere resi noti non appena il concorso si concluderà domani, mercoledì 17 giugno. Ciò significa che i partecipanti hanno soltanto poche ore per prendere parte. In ogni caso, il vincitore dovrebbe essere annunciato il 7 luglio ma purtroppo non sappiamo quale prossimo veicolo riceverà l’Easter Egg vincitore della competizione.

Al momento ci sono una manciata di probabili candidati tra cui la Grand Cherokee di prossima generazione e la sua variante a sette posti oppure i nuovi Wagoneer e Grand Wagoneer. I primi due modelli dovrebbero sorgere su una versione modificata della piattaforma Giorgio usata da Alfa Romeo per costruire Giulia e Stelvio.

Al momento le motorizzazioni non sono state ancora confermate ma prevediamo una variante aggiornata del pluripremiato Pentastar V6 da 3.6 litri che attualmente produce 299 CV e 352 nm di coppia massima. Possiamo aspettarci anche un Hemi V8 da 5.7 litri con potenza di circa 365 CV e 520 nm, oltre a una variante ibrida plug-in come annunciato nel piano quinquennale di Jeep.

Wagoneer e Grand Wagoneer saranno ancora più grandi in quanto sorgeranno sulla stessa piattaforma su cui si basa il pick-up Ram 1500. Molto probabilmente i due veicoli condivideranno i propulsori con la nuova Jeep Grand Cherokee, oltre a proporre una versione con EcoDiesel V6 da 3 litri.