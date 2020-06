Jeep Wagoneer avvistato in nuove foto spia

Alcuni ingegneri alla guida di un prototipo completamente camuffato del prossimo Jeep Wagoneer hanno commesso un errore di valutazione nel momento in cui si sono spostati sul ciglio della strada. Invece di trovare terra e ghiaia asciutta, hanno trovato del fango.

In molti a questo punto stanno pensando come mai un SUV Jeep con quattro ruote motrici non è stato in grado di uscire da questa situazione. Probabilmente, il veicolo ha le capacità per farlo ma, se avesse iniziato a scivolare più giù lungo il pendio, sarebbe potuto finire in una situazione ancor più difficile. Dunque, gli ingegneri alla guida del Wagoneer hanno preferito chiamare i soccorsi per tirarlo fuori.

Jeep Wagoneer: il nuovo SUV a tre file immortalato in diverse foto spia

In ogni caso, le foto spia ci mostrano alcune novità soprattutto per quanto riguarda l’abitacolo. Quella più interessante è sicuramente il grosso display touch disposto verticalmente. Dato che il Jeep Wagoneer è basato sul Ram 1500, dovrebbe trattarsi dello stesso schermo touch verticale da 12.3 pollici presente sul famoso pick-up.

Tuttavia, saremmo curiosi di sapere se a bordo è presente il nuovo sistema di infotainment Uconnect 5 annunciato qualche settimana fa da FCA e che ha debuttato per la prima volta sulla Chrysler Pacifica 2021.

Le ultime indiscrezioni riportano che il nuovo Wagoneer dovrebbe dare priorità al lusso rispetto agli altri veicoli proposti fino ad ora da Jeep, quindi ha senso vedere il meglio che Fiat Chrysler Automobiles propone fino ad ora.

Rispetto alla Grand Cherokee a tre file, il Jeep Wagoneer avrà sempre tre file di sedili ma sarà più grande con una terza fila e uno spazio di carico più ampi. Inoltre, anche se il nuovo SUV avrà delle sospensioni posteriori indipendenti, sarà molto simile a un pick-up rispetto alla piattaforma di un’auto su cui si baserà la nuova Grand Cherokee.

Il debutto ufficiale del nuovo Jeep Wagoneer dovrebbe avvenire entro la fine di quest’anno ma non sappiamo al momento se il coronavirus ha influito sui lanci futuri di FCA.